Sie glaube an das Aufstiegsversprechen dieses Landes, hat Aminata Touré in ihrer Rede auf dem Landesparteitag der Grünen in Neumünster gesagt. Sie wurde auf Listenplatz 1 gewählt - und will Daniel Günther bei der Landtagswahl als Ministerpräsidentin ablösen.

auf Listenplatz 1 gewählt worden - mit 99,2 Prozent der Stimmen. Von 127 Delegierten stimmten 126 mit Ja, es gab eine Nein-Stimme für die Sozial- und Familienministerin des Landes.

Das Ergebnis sei"wirklich der Hammer, damit habe ich nicht gerechnet", sagte Touré in einer ersten Reaktion.

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"Ich dachte erst mal, ich gucke nicht richtig. Cooler Support von meiner Partei", freute sie sich. Die Minister Schneider und Goldschmidt freuen sich mit Aminata Touré und Mona Neubaur aus Nordrhein-Westfalen über die guten Ergebnisse.