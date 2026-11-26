Ob Klima, Abschiebungen, Handwerk oder Schutz von Frauen vor Gewalt: Die Bandbreite der Bereiche, in die das Land kommendes Jahr investieren möchte, ist groß. Was bisher über die Pläne bekannt ist.

Ob Klima, Abschiebungen, Handwerk oder Schutz von Frauen vor Gewalt: Die Bandbreite der Bereiche, in die das Land kommendes Jahr investieren möchte, ist groß. Was bisher über die Pläne bekannt ist.

Stuttgart - In rund zwei Wochen soll im Landtag über den Haushalt für kommendes Jahr entschieden werden: Am Nachmittag berichtet nun der Finanzausschuss von seinen Beratungen der letzten Wochen. Der Etat ist auch deswegen wichtig, weil er nach der Landtagswahl im vergangenen März die erste Gelegenheit ist, Wahlversprechen einzulösen und mit konkretem Geld zu hinterlegen. Ein Überblick darüber, was bereits über die Pläne für kommendes Jahr bekannt ist.

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Zwar wurden für die Kommunen im kommenden Jahr rund 30 Millionen Euro weniger Steuereinnahmen vorhergesagt, allerdings erhalten die Kommunen zusätzliche Mittel über den kommunalen Finanzausgleich. Dazu gehörten rund 121 Millionen Euro an zusätzlichen Landesmitteln. Das teilte das Finanzministerium bereits Ende Oktober mit. Insgesamt könnten die Kommunen 2027 aus Steuereinnahmen und kommunalem Finanzausgleich mit 493 Millionen Euro mehr rechnen als noch bei der Steuerschätzung im Mai prognostiziert, so das Ministerium.