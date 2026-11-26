Welches Sternzeichen gibt es in Deutschland am häufigsten? Die Geburtenstatistik verrät, warum ein Zeichen besonders weit vorne liegt.

Welches Sternzeichen gibt es in Deutschland am häufigsten? Die Geburtenstatistik verrät, warum ein Zeichen besonders weit vorne liegt. Es gibt ein Sternzeichen, das in Deutschland besonders häufig vertreten ist.

Ein Blick auf die Geburtenstatistik des Statistischen Bundesamtes verrät, warum ausgerechnet Menschen mit diesem Geburtstag statistisch die Nase vorn haben. Wer im Freundeskreis auffallend vielen Jungfrauen begegnet, könnte tatsächlich einen statistischen Grund dafür haben. Denn die Geburtenstatistik des Statistischen Bundesamtes zeigt, dass besonders viele Kinder im September zur Welt kommen. Und genau in diesen Zeitraum fällt das Sternzeichen Jungfrau.

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Eine Auswertung der täglichen Geburtenzahlen für die Jahre 2015 bis 2024 zeigt einen besonders auffälligen Spitzenwert: Der 21. September ist mit durchschnittlich 2.385 Neugeborenen der geburtenstärkste Tag des Jahres. Noch beeindruckender ist der Blick auf einen einzelnen Geburtstag: Am 16. September 2016 kamen deutschlandweit 2.746 Babys zur Welt – mehr als an jedem anderen Tag innerhalb des untersuchten Jahrzehnts.