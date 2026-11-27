Arnold Schwarzenegger erzählt, wie seine Familie trotz Trennung Weihnachten feiert und welcher Brauch weitergegeben wird.

, 71, im Kreis der ganzen Familie. Das hat der 79-Jährige im Interview mit dem US-Magazin "People" erzählt.

"Es spielt keine Rolle, ob man geschieden ist oder nicht, wir kommen zusammen", sagte der frühere Gouverneur von Kalifornien. Die Kinder würden das lieben, deshalb halte man an der Tradition fest. Dazu gehören neben den Kindern auch die Enkel. Gefeiert wird bei Shriver.

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"Wir gehen zu Marias Haus und feiern dann mit ihr", so Schwarzenegger. Die beiden hatten sich 2011 nach 25 Jahren Ehe getrennt. Gemeinsam haben sie vier Kinder: Katherine, Christina, Patrick und Christopher.