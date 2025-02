Das Kanzlerduell im Fernsehen: Die Spitzenkandidaten treffen sich in der finalen Woche mehrmals

Im Kampf um das Kanzleramt treffen die Spitzenkandidaten der Parteien in der finalen Woche vor der Wahl mehrfach im Fernsehen aufeinander. ARD, ZDF, RTL, n-tv und WELT TV bieten verschiedene Formate mit Debatten, Duelle und Talkrunden.

Der Kampf um das Kanzleramt erreicht in den kommenden Tagen seinen Höhepunkt - und das auch im Fernsehen . Die Spitzenkandidaten der Parteien treffen in der finalen Woche mehrfach aufeinander. Im Vergleich zur Wahl 2021 scheinen sich die Sender diesmal gegenseitig zu überbieten.

Während es bei der letzten Wahl Schlagabtausche, Wahlforen und sogar Duelle im Klassenzimmer gab, ist der TV-Terminkalender des amtierenden SPD-Kanzlers Olaf Scholz, seines CDU-Herausforderers Friedrich Merz sowie der Kandidaten Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (AfD) weiterhin prall gefüllt. RTL und n-tv, zusammen mit dem „Stern“, veranstalteten bereits 2021 ein eigenes Kanzlerduell, das dieses Jahr um die beiden zusätzlichen Kandidaten erweitert wurde. Scholz, Merz, Habeck und Weidel treffen live bei RTL und n-tv sowie im Stream bei stern.de aufeinander. Ab 22.15 Uhr ordnet Frauke Ludowig das Geschehen unter dem Titel „Wer war am besten? Der Talk zum Quadrell“ mit Experten und prominenten Gästen ein. Ab 19 Uhr stellen sich Sahra Wagenknecht (BSW), Christian Lindner (FDP) und Gregor Gysi (Die Linke) den Fragen von Roberta Bieling und Nikolaus Blome. Zu den Themen, die im Laufe dieser Duelle behandelt werden, gehörten das Dschungelcamp, eine Bierdeckel-Panne und Migration – bei zahlreichen Themen gab es richtig Zoff. Die letzte Woche vor der Wahl bringt weitere Fernsehduelle. Gleich am Montag, 17. Februar, treten Scholz und Merz mit den anderen beiden Spitzenkandidaten Habeck und Weidel in der „Wahlarena“ im Ersten an (ab 21.15 Uhr), wo sie sich live nacheinander den Fragen eines repräsentativ ausgewählten Publikums stellen. Insgesamt sollen 155 Wählerinnen und Wähler ihre Fragen stellen - und „möglichst klare Antworten“ bekommen, so Jessy Wellmer, die das zweistündige Format gemeinsam mit Louis Klamroth moderiert. Am Tag danach gibt es eine kurze Verschnaufpause, in der die Zuschauer aber in einer Dokumentation noch einmal den Weg zu den vorgezogenen Neuwahlen nachvollziehen können: Am Dienstag, 18. Februar, präsentiert Moderatorin Katrin Bauerfeind das Format „Olaf Scholz. Showdown im Kanzleramt“ (21.25 Uhr). Der Film begleitete den Bundeskanzler, der nach dem Aus der Ampel-Koalition den Weg für die Wahlen freimachte, seit November 2024. Am Folgetag müssen Scholz und Merz dann wieder ran: Am Mittwoch, 19. Februar, treffen sie zu einem weiteren Duell aufeinander, das bei WELT TV und im Stream bei Bild.de zu sehen ist, moderiert von „Bild“-Chefredakteurin Marion Horn und Jan Philipp Burgard.erledigt haben die Kanzlerkandidaten ihre Pflicht im deutschen Fernsehen vor der Wahl damit noch nicht: Gleich am nächsten Tag kommt es bei ARD und ZDF abermals zu einem Aufeinandertreffen, diesmal aller vier Kandidaten. Drei Tage vor der Wahl, am Donnerstag, 20. Februar, zeigen die Öffentlich-Rechtlichen die „Schlussrunde“, in der Scholz, Merz, Habeck und Weidel noch einmal ihre Positionen verdeutlichen können. Eine richtige „Schlussrunde“ ist es diesmal allerdings nicht - denn das allerletzte Wort hat die Konkurrenz bei den Privaten: Am Vorabend der Wahl kommt es bei SAT.1 (Samstag, 22. Februar, 20.15 Uhr, auch bei Joyn im Stream) zum finalen Treffen: Im Format „Wahl-Countdown: Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating“ erwarten die Moderatoren Linda Zervakis und Paul Ronzheimer abermals die Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und Alice Weidel. Zehn Normalbürger bekommen bei jedem der Politiker drei Minuten Zeit, in denen sie ihre ganz eigenen Fragen stellen können. Wem der TV-Marathon in diesem polarisierenden Wahlkampf letztlich am meisten genutzt haben wird, steht voraussichtlich keine 24 Stunden später fest.





