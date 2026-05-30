Das Käserennen: Ein gefährlicher Wettkampf in Gloucestershire

Das Käserennen ist ein gefährlicher Wettkampf, bei dem Teilnehmer einen 3 Kilogramm schweren Laib Double Gloucester-Käse den steilen Hügel hinunterjagen müssen. Der Gewinner wird mit dem Käse belohnt und hat auch noch ewigen Ruhm.

Willkommen beim Käserennen ! Dem wohl gefährlichsten Wettkampf der Welt. Die Regeln sind einfach: Sieger ist, wer den Käse fängt oder zuerst unten ankommt. Es gibt keine Anmeldung, keine Teilnahmegebühr.

Pfingstmontag, 12 Uhr, sei einfach da. Der Preis für den Gewinner? Der Käselaib und ewiger Ruhm. Drei Stunden vor dem Rennen verteilt MC Jem Wakeman Süßigkeiten.

Beziehungsweise Henkersmahlzeiten. Er leitet das Käserennen zum 13. Mal. Vielleicht auch zwölf oder 14, ich weiß es nicht genau, sagt er.

Einmal hatte er ein gebrochenes Bein - und das Orga-Team trug ihn den Hügel hoch, damit er seinen Job machen konnte. Wakeman gibt mir einen Last-Minute-Tipp: Nach hinten lehnen und laufen lassen. Na dann. Ich lehne mich zu weit nach hinten und rutsche auf dem Hosenboden die nächsten Meter nach unten.

Superman hat schon einen großen Vorsprung. 5000 Zuschauer feuern an der Strecke an. Ich bin viel zu sehr mit meinem Gleichgewichtssinn beschäftigt, um irgendetwas zu hören. Warum das Ganze? Die erste schriftliche Erwähnung des Käserennens datiert von 1836.

Historiker gehen davon aus, dass die Tradition sogar noch 600 weitere Jahre zurückreicht. Angeblich bekam der Gewinner die fruchtbarsten Felder der Region. Der Brauch könnte auch heidnische Wurzeln haben. Angeblich wurde ein Bündel brennender Reißig den Hügel hinuntergerollt, um das Ende des Winters zu symbolisieren.

Später wurde auf dem Reißig ein Käse. Heute ist das Event international bekannt. Teilnehmer kommen extra aus Japan, den USA, Australien angeflogen. Am offiziellen Merchandising-Stand kosten Kappen 20 Pfund, Pullis 35 Pfund.

Dieses Jahr finden vier Rennen statt - eins für Frauen, drei für Männer. Im ersten Lauf der Männer, dem Hauptrennen, kristallisiert sich das Duell zwischen Rekordchampion Chris Anderson und Titelverteidiger Tom Kopke aus München heraus. Der Münchner Tom Kopke gewinnt das Käserennen im dritten Jahr in Folge. Wenn der Hügel die Hölle ist, dann bin ich der Teufel, sagt er im Siegerinterview bei der BBC.

Ich bin noch zwei Stunden von meinem Rennen entfernt. Während Kopke unten feiert, drängeln oben 200 Männer vor dem einen Meter breiten Eingangstor zum Hügel. Die Teilnehmeranzahl pro Rennen ist auf 30 begrenzt. Nicht alle werden dem Käse hinterherjagen dürfen.

Deshalb ist die Stimmung super angespannt, drei Security-Männer schreien uns an. All das bei 30 Grad an Englands heißestem Maitag. Die meisten Menschen, mit denen ich spreche, sind zum ersten Mal da. Ich verstehe, warum hier niemand





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Käserennen Gloucestershire Wettkampf Double Gloucester-Käse Rennen Sport

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ernährungsexperte behauptet: „Das ist das Schlimmste, das Sie morgens essen könnten“Obst am Morgen gilt als gesund. Ein britischer Forscher behauptet jedoch, dass insbesondere eine beliebte Frühstücksfrucht Heißhungerattacken im Laufe des Tages auslösen kann.

Read more »

Pubertät: Eltern, die DAS sagen, zerstören das Vertrauen ihrer Teenager-KinderWarum diese 9 Sätze deinem Teenager mehr schaden als helfen und was du stattdessen sagen kannst. Für eine bessere Eltern-Kind-Beziehung in der Pubertät.

Read more »

Wer es missachtet, zahlt im Urlaub Bußgeld: Das bedeutet das blaue Rauten-Schild in FrankreichReisende können in Frankreich auf ein blaues Verkehrsschild mit einer Raute stoßen. Was dieses Schild bedeutet, erfahren Sie hier.

Read more »

Max Verstappen über Formel-1-Regeländerung: «Das wäre das absolute Minimum» - Formel 1Red Bull Racing-Star Max Verstappen schaffte es im Kanada-GP aufs Podest. Der vierfache Champion schlug nach dem Fallen der Zielflagge dennoch kritische Töne an. Einmal mehr ging es um die Regeln.

Read more »