Das kleine Pony-Mädchen aus Rovinj

Mile, das kleine Pony, lebt in einer Einzimmerwohnung in Rovinj, Kroatien, zusammen mit seiner Familie. Er wurde von seiner Mutter getrennt und musste operiert werden. Die Familie kümmert sich um ihn und hofft, dass er bald wieder gesund ist und zurück zu seiner Mutter gehen kann.

Die Familie würde sich wünschen, dass ihr Mini-Pferd einen Flur hätte, um dort häufiger zu stehen. Da sie sich aber zu viert eine Einzimmerwohnung teilen müssen, liegt der kleine Mile am liebsten auf der Couch oder im Bett.

Hier fühlt er sich wohl und soll stark werden. Denn es liegt eine schwere Zeit hinter dem erst einen Monat alten Pony-Baby: Erst musste es von seiner Mutter getrennt und dann auch noch operiert werden. Mile ist der neueste Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der nordkroatischen Küstenstadt Rovinj - und eine kleine Attraktion. Er lebt im vierten Stock bei Andjelka Josipovic, ihren beiden Söhnen und ihrem Partner Kristijan.

Das 16 Kilogramm leichte Pony ist vorübergehend in die Wohnung seiner Besitzer eingezogen, weil seine Mutter es nach der Geburt verstoßen hatte. Es ist jetzt also ein echter Gast in der Familie.

Außerdem braucht Mile eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung: Nach einer lebensgefährlichen Infektionskrankheit musste er im Nachbarland Slowenien operiert werden. Ein Tierarzt hatte ihn zwischenzeitlich abgeschrieben, wollte Mile schon einschläfern. Doch Andjelka gab nicht auf. Sie nahm den tierischen Patienten mit in die Wohnung und richtete dort ein Krankenbett ein, das Mile immer häufiger verlässt.

"Alle zwei Stunden wärmen wir seine Milch auf und füttern ihn", so die Ziehmutter. Und den Plan kennt der kleine Hengst genau!

"Wenn wir vergessen, ihn zu füttern, wacht er auf, kommt zu uns und weckt uns", sagt Andjelka. Schon ein Kilo habe er zugenommen. Sie hofft, dass Mile sich vollständig erholen wird. Er wirke fröhlich und sei ein Kämpfer.

Viel mehr Arbeit als ein Hund, den die Familie auch noch hat, mache er nicht. Foto: AP Photo/undefined Jetzt ist Mile schon stark genug, um den Tag mit den anderen wie Lamas, Eseln und Schafen auf der kleinen Ranch der Familie zu verbringen. Abends geht es aber immer zurück in die Wohnung nach Rovinj. Für die 15-Kilometer-Strecke nimmt das Pony-Kind Platz auf dem Rücksitz des Autos.

In der Stadt in Kroatien kennen viele bereits den ungewöhnlichen Nachbarn auf Zeit. Beschwerden habe es nicht gegeben. Die Familie plant, sich um den kleinen Mile zu kümmern, bis er stark genug ist, um wieder bei seiner Mutter zu leben. Dann wird er wieder auf die Weide gehen und seine Mutter wiedersehen.

Bis dahin ist er bei der Familie Josipovic zu Hause in Rovinj willkommen. Die Stadt in Kroatien ist stolz auf ihren kleinen Gast und hofft, dass Mile bald wieder gesund ist und zurück zu seiner Mutter gehen kann





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