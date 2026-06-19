Das kontroverse Ende der originalen Star Trek Serie und der spätere würdige Abschied

Die erste Star Trek Serie endete 1969 mit der Episode "Turnabout Intruder", die wegen ihrer frauenfeindlichen Untertöne stark kritisiert wurde. Jahre später erhielt die Besatzung mit "Star Trek: The Next Generation" und Kinofilmen einen angemesseneren und emotionalen Abschluss.

Die erste Star Trek Serie, bekannt als Star Trek: The Original Series, endete 1969 nach drei Staffeln auf eine Weise, die viele Fans als abrupt und enttäuschend empfanden.

Statt eines würdigen Finales oder bewegender Abschiedsszenen war die letzte Episode, "Turnabout Intruder", lange Zeit als Tiefpunkt der Serie verschrien. Diese Folge untergräbt auf frappierende Weise die zentralen Werte des Franchise wie Fortschritt, Gleichberechtigung und Humanismus. Bereits nach der zweiten Staffel stand die Serie aufgrund schwacher Quoten vor der Absetzung, konnte aber Dank einer innovativen Fan-Kampagne gerettet werden.

Fans organisierten unter anderem einen "Rettet Star Trek"-Brief, der eine Welle an Zuschriften bei CBS auslöste und so die Produktion einer dritten Staffel sicherte. Allerdings wurde das Budget drastisch gekürzt, was sich in bizarren Drehbüchern, kargen Sets und inhaltlich fragwürdigen Episoden niederschlug. Die finale Folge "Turnabout Intruder" handelt von der Wissenschaftlerin Dr. Janice Lester, die mit einem Gerät den Bewusstseinswechsel mit Captain Kirk vollzieht, um die Enterprise zu übernehmen.

Ihre Motivation: Sie habe nie Captain werden können, weil Frauen bei der Sternenflotte für ein Kommando nicht zugelassen seien. Diese Aussage ist besonders kontrovers, da sie im gesamten Star Trek Kanon nie vorkommt. Lester, in Kirks Körper, zeigt sich hysterisch, autoritär und irrational. Spock erkennt durch eine Gedankenverschmelzung die Wahrheit und wird daraufhin wegen angeblicher Meuterei vor ein Tribunal gestellt.

Am Ende scheitert das Gerät, beide kehren in ihre Körper zurück und Lester bricht emotionsgeladen zusammen, wird letztlich als Symbol dafür bestraft, mehr angestrebt zu haben, als ihr zustand. Die Episode stammt von Gene Roddenberry, der ursprünglich eine weibliche Erste Offizierin vorgesehen hatte, die von den Studios abgelehnt wurde. Diese Doppelmoral verstärkt die Kritik: "Turnabout Intruder" spricht Frauen nicht nur Führungsstärke ab, sondern schreibt ihnen Eigenschaften wie Instabilität, Rachsucht und Manipulation als "weiblich" zu.

Viele sehen in Dr. Lester keine tragische Figur, sondern eine Karikatur unterdrückter Weiblichkeit, die schließlich "an ihren Platz" verwiesen wird. Die Serie endete ohne inhaltliche Würdigung des Endes - keine Abschiede, keine symbolische Zäsur. Jahre später lieferte eine Episode von Star Trek: The Next Generation mit "All Good Things...

" einen emotionalen und thematisch reichen Abschluss für die Originalbesatzung. Zudem erhielt die Originalserie in der Reihenfolge "Star Trek: Phase II" und später in Kinofilmen einen angemesseneren Abschied. Besonders bewegend war der Ruhestand der Enterprise in "Star Trek: The Motion Picture", wo Captain Kirk den letzten Befehl "Beim zweiten Stern rechts und dann geradeaus bis zum Morgen" aus Peter Pan gibt und die Namen der Hauptdarsteller über den Bildschirm laufen.

Damit wurde das Ende von "Turnabout Intruder" endgültig in den Schatten gestellt und ein würdigerer Abschluss geschaffen, der die Werte der Serie ehrt





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