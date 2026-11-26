Eigentlich wirkt der Befund widersprüchlich: Die Blätter in Deutschland könnten so spät fallen wie nie zuvor. Dabei treiben und blühen viele Bäume durch den Klimawandel doch immer früher. Der Deutsche Wetterdienst erklärt, wie beides zusammenhängt.

Eigentlich wirkt der Befund widersprüchlich: Die Blätter in Deutschland könnten so spät fallen wie nie zuvor. Dabei treiben und blühen viele Bäume durch den Klimawandel doch immer früher.

Der Deutsche Wetterdienst erklärt, wie beides zusammenhängt. Blinzelt derzeit die Sonne, leuchten hier und dort noch Laubbäume in herrlichstem Gelb, Rot oder Braun. Goldener November statt goldener Oktober? Tatsächlich sind die Bäume in diesem Jahr ziemlich spät dran, möglicherweise steuern sie sogar auf ein Rekord-Jahr zu, wie ausNach aktuellen Daten hat sich die Rotbuche in Deutschland in diesem Jahr im Schnitt 9 Tage später verfärbt als im langjährigen Mittel und ihre Blätter mehr als 10 Tage später abgeworfen.

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Damit wäre es der späteste Laubfall seit Beginn der Datenerhebung. Die Daten können sich noch verändern, weil noch weiter gemeldet wird. Die Stiel-Eichen wurden den vorläufigen Daten zufolge im Schnitt 8 Tage später bunt, beim Blattfall zeichnet sich eine Verspätung von 7 bis 10 Tagen ab. Ähnlich sieht es bei den Apfelbäumen aus .