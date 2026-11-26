1. FC Union Berlin: Ist die Kritik an Mauro Lustrinelli unfair? Ausfälle, Transfers, Rekord-Gegentore – und warum Mainz 05 jetzt zum Endspiel wird.

1. FC Union Berlin: Ist die Kritik an Mauro Lustrinelli unfair? Ausfälle, Transfers, Rekord-Gegentore – und warum Mainz 05 jetzt zum Endspiel wird. Mauro Lustrinelli peitscht seine Mannschaft an der Seitenlinie nach vorn.

Gegen Mainz 05 könnte es sein letztes Spiel als Trainer des 1. FC Union Berlin werden. Nun, die Lage spricht gegen ihn. Nur ein Sieg nach zehn Spielen, Platz 17.

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Nie zuvor hat Union in der Bundesliga nach zehn Spieltagen In Europas fünf Topligen kassiert pro Spiel keine Mannschaft mehr Tore, nur Mönchengladbach kommt auf denselben Schnitt.