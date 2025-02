Tom Tykwers neuer Film 'Das Licht' eröffnet die Berlinale 2025. Der Film ist ein vielversprechender, unberechenbarer Einstieg in das Programm und ein faszinierender Eröffnungsfilm für das Festival. Der Film erzählt die Geschichte einer Berliner Familie, die durch den Regen und ihre eigenen Probleme geplagt wird. Es ist ein Film über Liebe, Verlust und die Suche nach Verbindung in einer sich verändernden Welt.

Das Licht von Tom Tykwer eröffnet die Berlinale 2025. Einen aufregenderen Film hätte man sich für den Neustart des Festivals nicht wünschen können. Auf diese Kino -Ekstase ist niemand vorbereitet. Es regnet. Und zwar in Strömen. Selbst in den grauen Februartagen, in denen Berlin alles andere als ein fröhlicher, hoffnungsvoller Ort ist, überrascht die Menge an Nass, das im diesjährigendas deutsche Kino auf und beschwert dem Festival seinen faszinierendsten Eröffnungsfilm seit Jahren.

Oft werden die Werke, die am Beginn einer Berlinale stehen, aufgrund ihrer Harmlosigkeit müde belächelt. Das Licht, dass man sich dem Auftakt der ersten Berlinale-Ausgabe unter der Leitung von Tricia Tuttle nicht entziehen kann. Diesen Film muss man erlebt haben, um ihn zu glauben.Wie sehr sich die Berlinale unter Tuttle verändert, wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen. Das Licht ist auf alle Fälle ein vielversprechender, unberechenbarer Einstieg in das Programm, das uns rund um die Welt führt. Im Grunde wirkt es, als wolle Tykwer die ganze Welt – oder zumindest jeden Gedanken, der ihm gerade durch den Kopf schießt – schon in dieser 162-minütigen Studie über eine Berliner Familie verankern.), die theoretisch miteinander verheiratet sind, ihre gesamte Kraft aber in Jobs stecken, mit denen sie glauben, die Welt verbessern zu können. Etwa durch Förderprogramme in Entwicklungsländern oder Werbekampagnen, die uns daran erinnern, wer wirklich das Problem für den Niedergang des Planeten ist: wir.Früher oder später müssen sie alle durch den Regen, mal in dicker Kleidung verpackt, mal splitterfasernackt – immerhin reden wir hier von einem Film mit Lars Eidinger in der Hauptrolle. So richtig vereint sind die Engels allerdings nicht. Dysfunktionale Familie wäre ein Euphemismus. Das erkennt auch Farrah (Tykwer, der ebenfalls das Drehbuch geschrieben hat, nutzt Farrah auf den ersten Blick, um den anderen Figuren den Spiegel vorzuhalten. Sie hat nichts von dem, was die Engels in ihrer vermeintlich progressiven Lebensweise verschwendet haben – allen voran eine Familie, die in einer großen, gemütlichen Wohnung zusammenkommen kann. Doch diese oberflächliche Ebene des Entlarvens interessiert Tykwer nur am Rande. Während Das Licht zügellos zwischen bedeutungsschwangerem Drama und bissiger Satire schwankt, entdeckt Tykwer etwas anderes im Dialog zwischen Farrah und den anderen. Zum ersten Mal entsteht ein aufrichtiges Interesse an den verborgenen und verdrängten Dingen im Hause Engels – und die, die selbst die schlimmsten Instinkte des Films nebensächlich wirken lässt. Nicht nur haben sich bei den Figuren jede Menge unausgesprochene Gefühle angestaut, sondern auch bei Tykwer, dem Filmemacher. Seit dem 2016 erschienenen war er nicht mehr auf der großen Leinwand vertreten. Die vergangene Dekade widmete er sich vor allem der Entstehung der HistorienserieSo beachtlich Babylon Berlin als Großprojekt ist: Das Licht fühlt sich an, als wolle Tykwer alles nachholen, was er über die Jahre nicht im Kino machen konnte. Plötzlich ist sie wieder da, die Energie, dieDiese Geschichten werden von einem Gedanken durchdrungen: Dass Menschen über jegliche Art von Grenzen miteinander verbunden sind, selbst über Ort und Zeit hinaus. Mit aufwendigen Montagen, cleveren Schnitten und visueller Vielfalt haben die Wachowskis gemeinsam mit Tykwer ein verblüffendes, neugieriges und unheimlich ehrgeiziges Kino geschaffen, das in jeder Einstellung von Das Licht weiterlebt. Kommt für den Prestigefilm, bleibt für das unerwartet aufpoppende Fantasy-Musical, das seine Figuren durch urbane Zwischenräume katapultiert und schwerelos über das Wasser gleiten lässt, ehe sich der Regen in die Fluten des Ozeans verwandelt und das Wohnzimmer zuerst zum Verhörraum und danach zum untergehenden Flüchtlingsschiff wird. Nichts davon lässt sich vorhersagen, im Guten wie im Schlechten.-Update im Jahr 2025 zu, in dem eine geheimnisvolle Haushälterin das zerbrochene Herz einer entfremdeten Familie flickt? Oder schleicht sich Farrah nach dem Vorbild vonin die große Berliner Wohnung der Engels und nimmt nach und nach die Position von Mutter, Vater, Schwester und Bruder ein, bis sie die komplette Kontrolle über die Familie gewonnen hat? Das Licht könnte jeden Augenblick zum verklärenden Gegenwartscheck mutieren und ein unerträgliches Klischee nach dem anderen bedienen. Tykwers freie Inszenierung, die mit der deutschen Mainstream-Komödie liebäugelt und ebenso Gefallen am kryptischen Horror-Thriller findet, erweitert jede Szene jedoch um, dass man es gar nicht erwarten kann, welche Wendung als Nächstes folg





moviepilot / 🏆 99. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Berlinale Tom Tykwer Das Licht Film Kino Familie Drama Satire

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Indrema L600: Ein Visionäres Projekt, das nie das Licht der Welt erblickteDie Indrema L600 sollte eine revolutionäre Spielekonsole werden, aber finanzielle Schwierigkeiten führten dazu, dass sie nie auf den Markt kam. Was machte diese Konsole so besonders?

Weiterlesen »

Neuer 'Knives Out '-Film: Das verrät das erste Bild zu 'Wake Up Dead Man'Netflix hat ein erstes Bild zum dritten 'Knives Out'-Film mit Daniel Craig und Neuzugang Josh O'Connor veröffentlicht.

Weiterlesen »

„Das waren die Nazis“: Das Junge Schauspielhaus bringt Fatih Akins Film auf die BühneEin Mann und seine sechsjährige Tochter werden in seinem Büro von einer Nagelbombe getötet. Ihre Körper in Stücke gerissen, teilweise verbrannt. Die

Weiterlesen »

Film „Babygirl“ mit Nicole Kidman: Weder das eine noch das andereEine Karrierefrau, die sich nach Unterwerfung sehnt: Halina Reijn scheitert beim Versuch, in Film „Babygirl“ Erotik mit Emanzipation zu kombinieren.

Weiterlesen »

Bei Thalia: Dieser Bestseller-Thriller sorgt dafür, dass ich nachts das Licht anlassen möchteGänsehaut garantiert: Dieser Roman von Thriller-Meister Riley Sager ist perfekt für dunkle Winterabende.

Weiterlesen »

Beobachtungen in der chilenischen Wüste: Riesen-Teleskop soll das älteste Licht des Universums einfangenMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »