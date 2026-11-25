Augsburg glänzt wieder: Die Christkindlesmarkt auf dem Augsburger Rathausplatz ist eröffnet. Hier ist alles, was man zu dem beliebten Markt wissen muss.

Augsburg glänzt wieder: Die Christkindlesmarkt auf dem Augsburg er Rathausplatz ist eröffnet. Hier ist alles, was man zu dem beliebten Markt wissen muss.können Besucherinnen und Besucher auf dem Rathausplatz, dem Martin-Luther-Platz, entlang der Philippine-Welser-Straße und Maximilianstraße und vor der Moritzkirche essen, trinken und einkaufen.

Letzter ganzer Tag am Mittwoch, 23. Dezember: 10 bis 21.30 UhrDer Augsburger Christkindlesmarkt zählt jährlich rund eine Million Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland. Im August dieses Jahres wurde er Vergangenes Jahr sorgte das Sicherheitskonzept für internationale Schlagzeilen: Mobile Poller sollten den Weihnachtsmarkt vor terroristischen Angriffen schützen, mussten aufgrund der dort verkehrenden Straßenbahnen jedoch im Minutentakt händisch umgehoben werden.

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Dieses Jahr setzt die Stadt auf eine Lösung oder mit den Tramlinien 1 und 2 .