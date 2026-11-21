Der N64 hat inzwischen rund 30 Jahre auf dem Buckel. Auch heute gehört der SNES-Nachfolger aber noch zu den beliebtesten Konsolen überhaupt....

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Der N64 hat inzwischen rund 30 Jahre auf dem Buckel. Auch heute gehört der SNES-Nachfolger aber noch zu den beliebtesten Konsolen überhaupt. Nachfolgend findet ihr die zehn meist verkauften N64-Spiele aller Zeiten.nicht wirklich auf namhafte Titel von Drittherstellern zählen konnte, wurden einige Hochkaräter veröffentlicht, die für zahlreiche spaßige Stunden und einige Lichtblicke in der Games-Geschichte gesorgt haben. Die Nummer 1 der meist verkauften N64-Spiele dürfte wenig überraschend sein.

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Das Jump’n’Run Banjo-Kazooie erschien hierzulande im Sommer 1998. Als Mensch-Bär müsst ihr eure kleine Schwester Tooty vor einer Hexe retten. Mit Banjo-Tooie erschien ein Nachfolger auf der N64. Der dritte Teil des Jump’n’Runs erblickte schließlich 2008 auf der Xbox 360 das Licht der Games-Welt.

Hierzulande ist Starfox 64 als Lylat Wars erschienen. Als Pilot in Fuchsform, Fox McCloud bahnt ihr euch in dem Weltraumabenteuer euren Weg, durch das animierte All. Starfox 64 ist zudem der Ursprung für das Google Easter Egg „Insbesondere die Entwickler von Rare versorgten N64-Besitzer mit qualitativ ansprechenden Spielen, so auch mit Diddy Kong Racing. In dem Kart-Spiel könnt ihr bekannte Figuren aus Rare-Spielen steuern, darunter Banjo, Conker, Diddy Kong oder Krunch.

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Im Abenteuer-Modus konnten neue Strecken freigespielt und Endgegner besiegt werden. In Diddy Kong Racing übernehmt ihr das Steuer eines Autos, Hovercrafts oder Flugzeugs. Verkaufte Einheiten: 4,88 Millionen. Keine Nintendo-Konsole ohne erfolgreichen Donkey Kong-Ableger.

Das 3D-Jump’n’Run. Donkey Kong 64 erschien 1999. Neben The Legend of Zelda: Majora’s Mask war Donkey Kong 64 das einzige N64-Spiel, welches mit dem Expansion Paks eine RAM-Erweiterung der Konsole voraussetzte. Genauso wie Mario-Spiele gehören auch virtuelle Pokémon-Ableger zu den Institutionen der Nintendo-Konsolen.

Bei Pokémon Stadium handelt es sich um ein rundenbasiertes Kampfspiel, in welchem ihr eure Pokémon gegen Pokémons anderer Trainer antreten lässt. Dank Transfer Pak können auch Pokémon der roten, blauen und gelben Game Boy-Editionen auf den Nintendo 64 übertragen und im Kampf eingesetzt werden. Super Smash Bros. schickt acht bekannte Charaktere aus dem Nintendo-Universum in den Einzelkampf. Hier kloppen unter anderem Link, Mario, Samus Aran und Pikachu gegeneinander.

Insbesondere der Multiplayer-Part sorgte dafür, dass der Nintendo 64 ein gern gesehener Bestandteil von Partys war. Für viele gilt The Legend Of Zelda – Ocarina Of Time als das beste N64-Spiel überhaupt. Bei Metacritic erhält das Spiel eine sagenhafte Bewertung von 99 %. In dem Abenteuer-Rollenspiel müsst ihr in der Rolle von Link eurem Widersacher Ganondorf gegenübertreten und das magische Triforce entreißen..

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Die Handlung des Ego-Shooters orientiert sich stark an der Film-Umsetzung des James Bond-Abenteuers mit Pierce Brosnan. Bis heute gehört GoldenEye zu den besten Ego-Shootern aller Zeiten, Remakes für die Xbox 360 und PS3 sowie Nachfolger konnten allerdings nicht mehr an die Euphorie des N64-Shooters anknüpfen. Wer eine Nintendo-Konsole im Wohnzimmer stehen hat oder hatte, wird aller Voraussicht nach auch ein Mario-Spiel besitzen. Mario Kart 64 ist der zweite Teil der bis heute legendäre Rennspielreihe.

Die N64-Version bietet 16 Strecken, darunter bekannte Schauplätze aus anderen Mario-Spielen, z. B. Bowsers Schloss oder den Palast von Prinzessin Toadstool.einer der beiden Starttitel der N64 in Japan. Die 3D-Version des Mario-Abenteuers revolutionierte 1996 das Genre der Jump’n’Runs. Erstmals war zudem Marios Stimme in einem Spiel zu hören.

Mit 11,91 Millionen verkauften Exemplaren ist Super Mario 64 das weltweit meistverkaufte N64-Spiel aller Zeiten. Ein Spiel verkaufte sich auf dem Super Nintendo häufiger als alle Konkurrenten – und es ist nicht Mario Kart