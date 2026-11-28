Wir schreiben das Jahr 1996 in Japan, 1997 in Europa. Das 2D-Zeitalter liegt in den letzten Zügen und eine neue, magische Kiste namens Nintendo 64...

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Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Wir schreiben das Jahr 1996 in Japan, 1997 in Europa. Das 2D-Zeitalter liegt in den letzten Zügen und eine neue, magische Kiste namens Nintendo 64 verspricht den Sprung in die dritte Dimension. Mit einem revolutionären Controller in der Hand war die Zukunft zum Greifen nah.

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Die Kehrseite der Medaille? Während wir heute zum Konsolen-Launch mit Spielen überschwemmt werden, war das Lineup damals… überschaubar. Gerade einmal eine Handvoll Titel standen zum Start bereit. Aber: Qualität schlägt Quantität.