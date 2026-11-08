Das Taxishaus am Neuburger Karlsplatz verbindet Adelsgeschichte mit Napoleon-Verwandtschaft. Erfahren Sie mehr über Thurn und Taxis, Moy de Sons und die Fassade.

Das markante "Taxishaus" am Neuburger Karlsplatz in Bayern verknüpft architektonischen Reiz mit einer tiefgreifenden dynastischen Geschichte. Die prachtvolle Stuckfassade des Gebäudes A 13 erinnert heute noch an die prominente Familie von Thurn und Taxis sowie deren direkte Verwandtschaft mit dem französischen Kaiserhaus Napoleon. Ein prägnantes Detail der Fassade, das Wappen der Grafen Moy de Sons mit Leopard und Flechtgitter, zeugt von der aktuellen Eigentümerfamilie. Das Haus gilt als eine der erstklassigen Adressen in der Oberen Stadt Neuburg an der Donau und steht symbolisch für den Wandel des deutschen Hochadels in der Neuzeit.

Architekturgeschichte und frühe Eigentümer

Die Bausubstanz des Gebäudes ist sehr alt und bot im Herzen der Stadt schon früh zahlreichen adeligen Familien eine standesgemäße Residenz. In der frühen Neuzeit gehörte das Anwesen längere Zeit der Familie der Freiherrn von Müller. Durch die Heirat einer der Töchter wechselte der Besitz an Georg August von May, der als kurpfälzischer Hofkanzler fungierte. Von May verstarb im Jahr 1729, weshalb er wahrscheinlich nicht für die heute sichtbare prächtige Rokokofassade verantwortlich zeichnete, die auf den Zeitraum zwischen 1730 und 1747 datiert wird.

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Für die entscheidenden Jahre der Fassadengestaltung sind keine konkreten Eigentümer in den Neuburger Häuserverzeichnissen überliefert. Erst um das Jahr 1760 ist mit Ferdinand von Mayenberg wieder ein nachweisbarer Besitzer dokumentiert, der bauliche Maßnahmen am Haus durchführte. Die genauen Hintergründe für die Entstehung der farbenfrohen und verspielten Stuckdekoration bleiben daher vorerst offen. Dennoch ist das Haus zweifellos eines der schönsten Beispiele dieser Bauperiode in der gesamten Stadt Neuburg.

Die Verbindung zur Napoleon-Dynastie

Die bekannteste Epoche des Hauses begann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als sich ein aus Böhmen stammender Zweig des fürstlichen Hauses Thurn und Taxis hier niederließ. Maximilian von Thurn und Taxis, geboren 1831 und verstorben 1890, verließ seine militärische Laufbahn und widmete sich dem Verein zur Pflege und Unterstützung verwundeter Soldaten. Im Jahr 1873 zog er nach Neuburg und erwarb das Haus A 13 am Karlsplatz, wo er fortan lebte.

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Sein Engagement und sein Status wurden durch seine Ehefrau Amélie Eugénie von Pagerie de la Tascher (1839-1905) noch显著iert. Diese war mit der Familie Napoleons verwandt; ihr Großvater war Cousin von Josephine de Beauharnais, der ersten Ehefrau Napoleons. Josephine stammte ursprünglich aus Martinique, wo die Familie Tascher de la Pagerie eine Plantage betrieben hatte, und spielte in Frankreich eine zentrale Rolle in der Napoleon-Dynastie. Maximilian von Thurn und Taxis war auch bei den Friedensverhandlungen zur Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 im Schloss Versailles anwesend, hielt sich dort aber bewusst im Hintergrund.

Alltagsglanz und Namensherkunft

Die Familie von Thurn und Taxis pflegte in Neuburg einen luxuriösen Lebensstil, der sich auch in alltäglichen Szenen widerspiegelte. Ein Foto aus dem Jahr 1911 zeigt den Diener in Livree sowie eines der ersten Automobile in Neuburg mit Fahrer, was den Reichtum des Hauses unterstreicht. Die Verbundenheit zur napoleonischen Verwandtschaft drückte sich auch in den Vornamen der Prinzessinnen aus, die unter anderem Eugénie und Hortense hießen. Diese Namen erinnerten direkt an die Kinder von Josephine de Beauharnais.

Der Name "Taxishaus" hat seinen Ursprung ebenfalls in dieser Familie. Er leitet sich von der Fürstenfamilie Thurn und Taxis ab, die lange hier residierte. Dieser traditionelle Name bleibt bis heute mit dem Gebäude am Karlsplatz verbunden, obwohl die Zeit der Familie dort bald nach der Revolution von 1918 endete, als der erstgeborene Sohn Karl Theodor (1861-1925) Neuburg verließ. Die glanzvolle Hochzeit des Sohnes Karl Ludwig im Mai 1900 in Regensburg erlebte Maximilian nicht mehr.

Heutiger Besitzer und kulturelles Erbe

Seit dem Jahr 1957 befindet sich das historische Anwesen im Besitz der gräflichen Familie Moy de Sons von Stepperg. Diese Familie hat durch die Anbringung ihrer Wappenelemente, des Leoparden und des Flechtgitters, ein sichtbares Zeichen an der Fassade gesetzt. Die Kombination aus der historischen Rolle der Thurn und Taxis, der Verbindung zur Napoleon-Familie und der heutigen graflichen Inhaberschaft macht das Taxishaus zu einem einzigartigen Dokument bayerischer Adels- und Stadtgeschichte. Das Gebäude steht somit nicht nur für architektonische Schönheit, sondern auch für die komplexe Verflechtung europäischer Dynastien.