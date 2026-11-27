Mit der Eröffnung des Nürnberger Christkindlesmarkts beginnt die Vorweihnachtszeit. Heute Nachmittag spricht das Christkind seinen Prolog hoch über dem Hauptmarkt: 'Und wer da kommt, der soll willkommen sein!'. Bei uns live ab 17.20 Uhr.

Der Nürnberger Christkindlesmarkt ist einer der ältesten und wohl der berühmteste Weihnachtsmarkt der Welt. Ein Grund dafür ist sicher die feierliche Eröffnung. Heute Abend um 17.30 Uhr wird das Christkind Nora Falk den Prolog auf der Empore der Frauenkirche hoch über dem Hauptmarkt sprechen.

Danach wird das "Städtlein in der Stadt aus Holz und Tuch gemacht" bis zum 24. Dezember geöffnet sein. Der Prolog endet mit den Worten: "…und wer da kommt, der soll willkommen sein!

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" Das BR-Fernsehen überträgt live von 17.30 bis 18.30 Uhr. Gäste schätzen traditionelles Angebot Insgesamt 169 Buden stehen in diesem Jahr auf dem Hauptmarkt und dem Rathausplatz, wo der Markt der Partnerstädte stattfindet. Präsentiert wird ein traditionelles Warenangebot: Nürnberger Lebkuchen und Nürnberger Rostbratwürste, Kunsthandwerk, Christbaumschmuck, Kerzen und Spielzeug. Diese Mischung und die festlich geschmückte Innenstadt sind es, die die Gäste anlocken.