Zum Auftakt von „Das perfekte Dinner“ (VOX) in Mönchengladbach steht nicht nur May-Britts Kochtalent auf dem Prüfstand. Ihre Oma hat sie schon vorab kräftig unterstützt - und ausgerechnet Gast Dirk kennt die Großmutter und weiß genau, was sie kulinarisch draufhat.

Zum Auftakt von „Das perfekte Dinner“ in Mönchengladbach steht nicht nur May-Britts Kochtalent auf dem Prüfstand. Ihre Oma hat sie schon vorab kräftig unterstützt - und ausgerechnet Gast Dirk kennt die Großmutter und weiß genau, was sie kulinarisch draufhat.

Hält May-Britt dem Vergleich stand? Lange bevor das Kamerateam eintrifft, ist die Küche bei May-Britt schon in Betrieb, und eine ganz besondere Unterstützerin hat ganze Arbeit geleistet: May-Britts Oma Helga !

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“ Mönchengladbach steckt nämlich auch eine ordentliche Portion Familiengeschichte. Abgesehen davon, dass sie ihr als Kind das Kochen beibrachte, hat Helga ihre Enkelin schon beim Probekochen, Einkaufen und sogar bei der Auswahl des Fleisches unterstützt. Ganz schön viel Einsatz für einen Dinner-Abend, bei dem eigentlich May-Britt selbst glänzen soll! Ist die eigentliche Küchenchefin an diesem Abend also eine andere?

Motto: Mediterraner SommerHauptspeise: Rinderfilet auf sommerlich-süß geschmorten Tomaten, Kartoffel-Mille-feuille, abgerundet mit einer Zitronensoße„Eins zu eins wie die Oma“ Zwar hält sich die Großmutter im Hintergrund, ist aber doch konstant präsent. Für das Kamerateam hat sie eigens kleine Köstlichkeiten vorbereitet: Tomatentaler mit Tomate, Mozzarella und Schinken sowie Mini-Frikadellen. Dirk kann es nicht fassen: Die Oma von Auftakt-Gastgeberin May-Britt ist seine Nachbarin. Für May-Britt sind die Häppchen eine Reise in die Kindheit: „Die gab es immer bei Familiengeburtstagen.

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“ Oma hat eben nicht nur ein Händchen fürs Kochen, sondern auch für schöne Erinnerungen. Bei der Zubereitung des Rinderfilets holt May-Britt sie per Videotelefonat dazu: „Einfach auf den Bildschirm klicken, Oma - muss das Stück vom Fleisch weg?

“ Besonders spannend: Unter May-Britts Gästen sitzt Dirk . Als Nachbar im Ortsteil Lürrip kennt er die Großmutter persönlich „von vielen Festen“! Er weiß also ganz genau, was Helga am Herd kann - für May-Britt durchaus eine Ansage. Dirk erkennt bei May-Britt sogar die Handschrift wieder: „Eins zu eins wie die Oma.

“ Ob das Kompliment oder zusätzlicher Druck ist? Die 25-Jährige hat jedenfalls hohe Erwartungen an sich selbst. Beruflich hat sie als Schulsozialarbeiterin schon eine Koch-AG mit den Kids geleitet. Inspiration holt sie sich bei Instagram und TikTok.

Ihr Ziel: „Den Sommer nach Deutschland holen!

“ Dafür zieht sich die Zitrone wie ein roter Faden durchs Menü. Los geht's mit Lachstatar, Nektarine und Avocado. Danach gibt es Rinderfilet mit geschmorten Tomaten, Zitronensoße und ein für alle Gäste unaussprechliches Kartoffel-Mille-feuille . Jenny ist von der Kartoffelbeilage so begeistert, dass sie für Dirk und Alex sogar das Fleisch in den Schatten stellt.

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Zum Dessert folgt Zitronen-Panna-cotta mit warmen Mandelstreuseln und Himbeercoulis. Das Rezept stammt aus der Familie: „Ich will es so machen, wie meine Mutter gesagt hat. Meistens haben Mütter recht.

“ Beim Stürzen wird May-Britt kreativ und schneidet kurzerhand die Silikonförmchen auf. Beim Streusel-Verteilen ist sie mehr als großzügig - für Alex allerdings „genau richtig“. Auch Petra ist angetan: „Nicht zu glibberig, genau richtig.

“ Auch mit ihr teilt May-Britt übrigens eine Anekdote: Petras Tochter Lina ist ihre Kollegin. Und Petra feiert die Kochkünste der Gruppenjüngsten: „Sie braucht definitiv keinen Kükenbonus.

“ 38 Punkte, davon jeweils 10 von Alex und Dirk, belegen dies - und das fast ohne Omas Hilfe!