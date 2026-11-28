Erinnert ihr euch noch an die Zeit der Wählscheiben und klobigen Mobiltelefone? Retro-Fans können jetzt bei Amazon zuschlagen.

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). Im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung von 29,99 Euro spart ihr satte 27 Prozent. Das Set schickt euch auf eine kreative Reise durch die Geschichte der Telekommunikation. Besonders extra: Das Modell kann sich bei Bedarf in zwei andere Sets verwandeln.

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Für kreative Kinder ab acht Jahren, die durch den 3-in-1-Ansatz viel Bauspaß erleben.. Aus den enthaltenen Steinen lassen sich drei verschiedene Modelle bauen. Die Hauptattraktion ist das detailverliebte Wählscheibentelefon im Stil der 1960er-Jahre . Sogar ein Lego-Bleistift und ein Lego-Notizblock sind enthalten.