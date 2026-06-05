Das perfekte Sommerkleid: Rosa Stoffe und leichte Schnitte

Entdecken Sie das perfekte Sommerkleid von Bonprix mit Rosa Stoffen und leichten Schnitten. Perfekt für einen romantischen Beach-Look.

Rosa Stoffe und leichte Schnitte fühlen sich sofort nach Sommer am Meer an. Dieses Kleid bringt euch romantische Beach-Vibes nach Hause. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. mit seinen sommerlichen Bildern, emotionalen Momenten und dem unverwechselbaren Cousins-Beach-Gefühl viele Fans begeistert, ist auch der Style der Serie zum echten Trend geworden. Luftige Kleider, zarte Farben, natürliche Stoffe und unkomplizierte Schnitte passen perfekt zu diesem Look. Ihr wollt euch den Modestil aus 'The Summer I Turned Pretty' anschauen?

Hier zeigen wir euch den Trailer zur Serie. Das Maxikleid von Bonprix kommt in Rosa und hat einen rechteckigen Ausschnitt, der modern und gleichzeitig schön zurückhaltend wirkt. Besonders hübsch sind die, denn sie geben dem Kleid eine verspielte Note. Die Träger erinnern an ein Tanktop, wodurch der Look sommerlich und unkompliziert bleibt.

Das Material passt wunderbar in die warme Jahreszeit. Das Obermaterial besteht aus 51 Prozent Baumwolle, 35 Prozent Viskose und 14 Prozent Leinen. Das Kleid eignet sich für sonnige Tage, durch den Baumwollanteil ist der Stoff aber nicht wirklich wasserabweisend. Wenn ihr auf das wechselhafte Wetter, das in den Sommermonaten durchaus vorkommen kann, vorbereitet sein wollt, ist das Kleid eher nicht für euch geeignet.

Darüber hinaus kann langer Stoff auf unebenem Untergrund auch mal zur Stolperfalle werden. Durch die floralen Muster wirkt das Kleid noch etwas verspielter und passt besonders gut, wenn ihr einen auffälligeren Strandkleid-Look mögt. Ein Allover-Muster und eine leichte Haptik machen das Kleid zu einer schönen Option, wenn ihr den Cousins-Beach-Vibe etwas cleaner und moderner interpretieren möchtet. Ihr könnt das Kleid mit flachen Sandalen, einer Basttasche und zartem Goldschmuck kombinieren.

Offene Haare, leichte Wellen oder eine lockere Hochsteckfrisur passen besonders schön dazu. Wenn ihr den Beach-Charakter noch stärker betonen möchtet, greift zu Muschelschmuck, einer Sonnenbrille und einer kleinen Korbtasche. Eleganter wird das Kleid mit weißen Sandaletten, einer kleinen Clutch und dezenten Ohrringen. Für kühlere Abende könnt ihr eine helle Strickjacke, einen kurzen Cardigan oder eine Jeansjacke darüberziehen.

Auch weiße Sneaker funktionieren gut, wenn ihr den Look alltagstauglicher stylen möchtet





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