Das Produkt.de stellt limitiertes Dolby Atmos Soundsystem für 799 Euro vor

Das Produkt.de präsentiert ein limitiertes Dolby Atmos Soundsystem, das mit seiner Klangqualität auch deutlich teureren Modellen Konkurrenz macht. Das System wird von einem renommierten Produzenten gefertigt und in einer Auflage von 250 Stück für 799 Euro angeboten.

Das Soundsystem von DasProdukt.de bietet ein beeindruckendes Sounderlebnis mit Dolby Atmos in 4.1.2-Konfiguration und kann sich mit deutlich teureren Modellen messen. Das Produkt wird von einem renommierten Produzenten mit hoher Expertise gefertigt, der im Hintergrund agiert und für namhafte Markenhersteller im Audio segment produziert.

Die meisten Markenhersteller im Audio-Bereich produzieren ihre Geräte nicht selbst, sondern lassen sie von spezialisierten Auftragsfertigern (OEMs – Original Equipment Manufacturers) oder ODM-Herstellern (Original Design Manufacturers) fertigen. Mit genau solch spezialisierten Auftragsfertigern arbeitet auch DasProdukt.de zusammen. Ähnliche Systeme werden für weit über 1.000 Euro vertrieben. Das Soundsystem wird in einer vorerst limitierten Auflage von nur 250 Stück erhältlich sein und bei hohem Interesse kann die Produktionsmenge aufgestockt werden. Das Soundsystem sorgt für ein beeindruckendes Sounderlebnis – ideal für Filme, Musik und Gaming. Auch in Action-Szenen und bei Dialogen überzeugte es durch präzise Abstimmung und kraftvollen Klang. Der integrierte Dolby Atmos-Effekt wirft den Sound zur Decke, diese reflektiert ihn zurück, sodass ein immersives 3D-Klangerlebnis entsteht – ganz ohne Deckenlautsprecher! Für das beste Hörerlebnis empfiehlt es sich, zentral vor dem System zu sitzen und die beiden hinteren Boxen mit gleichem Abstand aufzustellen.Die kompakten Boxen lassen sich flexibel im Raum platzieren. Egal ob großes Heimkino oder minimalistisches Wohnzimmer – das zeitlose Design fügt sich perfekt ein. Dieses Soundsystem wird im Sommer in einer limitierten Stückzahl von vorerst nur 250 Exemplaren erscheinen und bietet für nur 799 Euro eine Soundqualität, die mit Systemen im Preisbereich von 1.000 bis 2.000 Euro mithalten kann. Tragen Sie sich jetzt in die Warteliste ein, um rechtzeitig zum Verkaufsstart benachrichtigt zu werden. Die Produktion startet in den nächsten Wochen. Bei großer Nachfrage kann die Kapazität aufgestockt werden





