Das erste Quadrell der TV-Geschichte: Pinar Atalay und Günther Jauch empfangen die vier Kanzlerkandidaten der laut Umfragen aktuell stärksten Parteien - Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU), Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (AfD).

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Unions- Kanzlerkandidat Friedrich Merz, Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel (v.l.n.r.) diskutieren eine Woche vor der Bundestag swahl in 'Das Quadrell – Kampf ums Kanzleramt'. Zur Bundestag swahl gibt es das erste Quadrell der TV-Geschichte: Pinar Atalay und Günther Jauch empfangen die vier Kanzlerkandidat en der laut Umfragen aktuell stärksten Parteien. Am 9.

Februar traten die beiden Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD) und Friedrich Merz (CDU) in einem ersten TV-Duell bei ARD und ZDF aufeinander. Am 16. Februar wird die Runde erweitert: Am Sonntag stoßen auch die beiden Kanzlerkandidaten von Grüne und AfD zu einem Quadrell bei RTL, ntv und.Im Anschluss, um 22.15 Uhr, wird Frauke Ludowig in der Sendung 'Wer war am besten? Der Talk zum Quadrell' gemeinsam mit Experten und prominenten Gästen Aussagen aus der Sendung einordnen und erste repräsentative forsa-Zahlen diskutieren, die während des Quadrells erhoben wurden. Roberta Bieling und Nikolaus Blome nehmen ab 19 Uhr Sahra Wagenknecht (BSW), Christian Lindner (FDP) und Gregor Gysi (Die Linke) ins Kreuzverhör. Viele Themen beschäftigen derzeit die Deutschen. Viel diskutiert wurde in den letzten Wochen vor allem über Migration und Asyl sowie die wirtschaftliche Situation in Deutschland. Diese Themen dürften auch im Quadrell zur Sprache kommen. Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Politik & Nachrichten beim Sender RTL: 'Nach Aschaffenburg und den Ereignissen der vergangenen Woche im Bundestag stellen sich viele Fragen: Steht die Brandmauer noch? Was wird aus dem Asylrecht? Sind die Parteien überhaupt noch koalitionsfähig, um österreichische Verhältnisse zu verhindern? Und wer bringt Deutschlands Wirtschaft wieder in Gang?' Aber auch sozial- und finanzpolitische Themen sowie die aktuellen Kriege und Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten könnten diskutiert werden. Dies ist bisher nicht bekannt. Typischerweise wird bei solchen Formaten darauf geachtet, dass die Kandidaten etwa gleich viel Redezeit erhalten. Die Moderatoren führen durch die Diskussion und die Themenkomplexe, stellen Fragen oder haken nach. Unterlagen und Hilfsmittel dürfen in der Regel nicht verwendet oder mitgebracht werden





sternde / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Bundestag Wahl Kanzlerkandidat Duell Politik Deutschland

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Das TV-Quadrell der Geschichte: Scholz, Merz, Habeck und Weidel im direkten SchlagabtauschAm 16. Februar findet das erste TV-Quadrell der deutschen Geschichte statt, bei dem sich Olaf Scholz, Friedrich Merz, Alice Weidel und Robert Habeck in einem direkten Duell mit den wichtigsten Themen der Bundestagswahl auseinandersetzen.

Weiterlesen »

Das Quadrell zur Bundestagswahl 2025: Sendetermin und Übertragung im Free-TV oder Stream„Das Quadrell“ ist die einzige gemeinsame TV-Debatte der vier Kanzlerkandidaten Scholz, Merz, Weidel und Habeck. Hier finden Sie alle Infos zu Sendetermin und Übertragung.

Weiterlesen »

Das Quadrell zur Bundestagswahl: Scholz, Merz, Habeck und Weidel im TV-DuellDie TV-Debatte der Kanzlerkandidaten zur Bundestagswahl findet am 16. Februar bei RTL statt. Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU), Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (AfD) treten in einem direkten Vergleich an. Moderiert wird die Sendung von Pinar Atalay und Günther Jauch.

Weiterlesen »

Duell und „Quadrell“: Das erwarten AfD und Grüne für die nächsten TV-RundenDas TV-Duell am Sonntagabend war nur der Auftakt. Es folgt eine Reihe von TV-Formaten. Die AfD hofft auf mehr Auseinandersetzung. Die Grünen auf mehr Themenvielfalt.

Weiterlesen »

Kampf ums Kanzleramt': Scholz, Merz, Weidel und Habeck live im TVPremiere im deutschen Fernsehen: Erstmals treffen alle vier Kanzlerkandidaten in einer Live-Debatte aufeinander.

Weiterlesen »

Kampf ums Kanzleramt': Scholz, Merz, Weidel und Habeck diskutieren live im TVPremiere im deutschen Fernsehen: Erstmals treffen alle vier Kanzlerkandidaten in einer Live-Debatte aufeinander.

Weiterlesen »