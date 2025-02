Das Quadrell zur Bundestagswahl: Scholz, Merz, Habeck und Weidel im TV-Duell

Die TV-Debatte der Kanzlerkandidaten zur Bundestagswahl findet am 16. Februar bei RTL statt. Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU), Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (AfD) treten in einem direkten Vergleich an. Moderiert wird die Sendung von Pinar Atalay und Günther Jauch.

Deutschland steht kurz vor der Bundestagswahl am 23. Februar und der Wahlkampf erreicht seinen Höhepunkt. Ein wichtiger Termin in der Vorwoche ist die TV-Debatte mit den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU), Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (AfD). Wann und wo findet diese sogenannte Quadrell -Debatte statt? Hier die Details. Das erste und einzige TV-Aufeinandertreffen der drei Kanzlerkandidaten und der Kanzlerkandidatin findet am Sonntag, 16.

Februar, um 20:15 Uhr bei RTL statt. Bereits ab 19 Uhr nehmen Roberta Bieling und Nikolaus Blome die Teilnehmer der vorangehenden Debatte, Sahra Wagenknecht (BSW), Christian Lindner (FDP) und Gregor Gysi (Die Linke), ins Kreuzverhör. Im Anschluss an diese erste Runde, werden die vier Bewerber der aktuell stärksten Parteien in den nächsten 120 Minuten nicht nur ihre politischen Konzepte zu zentralen Wahlkampfthemen wie Migration, Klimaschutz, Digitalisierung, Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit präsentieren, sondern auch beweisen müssen, dass sie das Kanzleramt führen können. Die politische Auseinandersetzung wird zeitgleich bei RTL und ntv ausgestrahlt. Wer die Sendung verpasst, kann sie später bei RTL+ aufrufen, allerdings ist dafür ein Abo erforderlich. Online kann die Debatte ebenfalls bei RTL+ (kostenpflichtig) oder im kostenlosen Livestream von ntv verfolgt werden. Moderiert wird die Sendung von Pinar Atalay und Günther Jauch. Nach dem Vierkampf sendet RTL die Sondersendung „Das Quadrell – Wer war am besten?“ Moderiert wird die Talkrunde von Frauke Ludowig, die laut RTL „gemeinsam mit Experten und prominenten Gästen die Aussagen der Kandidaten sowie die brandaktuellen forsa-Ergebnisse“ bespricht.





