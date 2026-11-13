Das Rad der Zeit abgesetzt: Warum Amazon die Serie nach drei Staffeln beendet

Amazon hat das Fantasy-Drama Das Rad der Zeit nach drei Staffeln gestoppt. Wir analysieren die Produktionskosten, Zuschauerzahlen und Marktstrategien, die zu diesem Entschluss führten.

Amazon hat die Produktion der hochkarätigen Fantasy-Serie Das Rad der Zeit nach drei ausgestrahlten Staffeln offiziell beendet. Der Fantasy-Klassiker, der auf den gleichnamigen Büchern von Robert Jordan basiert, startete im November 2021 und gilt nun als das nächste große Opfer der rauen Wirtschaftslage im Streaming-Markt. Nach einem Start mit hohen Erwartungen und einem massiven Budget konnte sich die Serie nicht als nachhaltiger Hit etablieren.

Ursprünge und Produktionsaufwand in Prag

Die literarische Vorlage wurde 1990 von Robert Jordan begründet. Zu seinen Lebzeiten verfasste er elf Bände, bevor sein Tod die Fortsetzung notwendig machte. Die letzten drei Ausgaben, die den Zyklus abschließen, wurden vom Schriftsteller Brandon Sanderson auf Basis von Jordans Notizen fertiggestellt. Die Rechte für die Verfilmung waren lange umkämpft und wechselten mehrfach die Besitzer, bevor Amazon den Zuschlag erhielt.

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Jennifer Salke, die seit 2018 Leiterin von MGM Amazon Studios ist, übernahm den Deal von ihrem Vorgänger. Sie sicherte sich nicht nur das umfangreiche Serienprojekt, sondern auch die allgemeinen Rechte für die Verfilmung der gesamten Das Rad der Zeit-Reihe. Für Amazon wäre ein erfolgreicher Nachfolger für Game of Thrones ein strategischer Sieg im Wettrennen mit Konkurrenten wie Netflix, Disney+ und weiteren Anbietern gewesen.

Um die komplexen Anforderungen umzusetzen, investierte Amazon massiv in die Infrastruktur. Das Studio erbaute 2019 in Prag ein eigenes, großes Produktionszentrum für Kostüme und Kulissen. Dieser Standort diente dazu, die Vielzahl an verschiedenen Landschaften, Städten und Kulturen der Fantasy-Welt authentisch darzustellen. Mit solchen Ressourcen wollte man der Konkurrenz einen deutlichen Vorsprung sichern.

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Kritik, Quoten und inhaltliche Hürden

Trotz der hohen Investitionen stieß die Umsetzung auf erhebliche interne und externe Hürden. Für die erste Staffel wurde mit einer bekannten Schauspielerin eine große Name für die Hauptrolle der Moiraine Damodred gewonnen. Die erste Staffel, die 2021 erschien, kostete laut Berichten eine erhebliche Summe und erhielt solide Kritiken. Anfänglich schien sich der Aufwand auszuzahlen, da die Serie weltweit viel gesehen wurde.

Dennoch wuchs mit jeder neuen Staffel das Problem der Kosten bei gleichzeitig stagnierender oder rückläufiger Reichweite. Amazon bestellte weitere teure Staffeln, doch die wirtschaftliche Bilanz wurde immer schlechter. Inhaltlich scheiterte die Serie an der Komplexität der Vorlage. Die Erzählung der dichten Handlung erforderte das Zusammenlegen von Figuren und das Kürzen von Handlungssträngen.

Dieser Reduzierungsprozess führte dazu, dass viele verschiedene Geschichten gleichzeitig und oft oberflächlich erzählt wurden. Diese Anpassungen stießen besonders bei den Fan-Gemeinschaften der Bücher auf heftige Kritik. Die Entfernungen von wichtigen Details und Charakteren enttäuschten die Basis, was sich langfristig negativ auf die Mundpropaganda und die Bindung der Zielgruppe auswirkte.

Wandel im Streaming-Markt und Zukunft

Zwischen 2018 und 2025 hat sich die Streaming-Landschaft fundamental gewandelt. Die Ära des uneingeschränkten Wucherns ist vorbei. Statt teure Langzeit-Projekte mit unsicherem Ausgang zu planen, setzen die großen Streamingdienste nun vermehrt auf schnelle Erfolge und direkten wirtschaftlichen Gewinn. Die Profitabilität hat die reinen Zuschauerzahlen oder die Prestige-Projekte überholt.

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Amazon muss in diesem neuen Umfeld hart kalkulieren. Wenn eine Serie wie Das Rad der Zeit, trotz einer internationalen Fangemeinde und über 90 Millionen verkauften Buchexemplaren, nicht die gewünschten Kosten-Nutzen-Verhältnisse erreicht, wird das Projekt schnell gestoppt. Der Erfolg einer Serie ist heute kein Garant für eine Fortsetzung mehr, sondern nur ein mögliches Ergebnis.

Am Ende steht die Entscheidung von Amazon klar: Das Rad der Zeit ist vor allem an den veränderten ökonomischen Realitäten gescheitert. Die Marke bleibt zwar bestehen, die Rechte liegen weiterhin bei Amazon, aber die aktive Produktion ist beendet. Die Serie gilt damit als ein markantes Beispiel dafür, wie schwer es ist, im heutigen Markt einen großen Fantasy-Erfolg zu wiederholen.