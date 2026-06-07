Das Schloss im Schatten: Fritz-Lang-Klassiker endlich auf DVD und Blu-ray

Das romantische Gothic-Abenteuer von Metropolis-Regisseur Fritz Lang feiert am 25. Juni 2026 seine deutsche Heimkino-Premiere als limitiertes Mediabook. Der Film, der von der Library of Congress zu den 100 wichtigsten Filmen aller Zeiten gezählt wird, war in Deutschland bislang nahezu unbekannt.

Während Streaming-Dienste praktisch sind, kann eine echte Sammlung physischer Medien für viele Filmfans nicht ersetzt werden. Was im eigenen Regal steht, ist sicher vor Internet-Blackouts, auslaufenden Lizenzverträgen und nachträglichen Schnitten.

Einer dieser vergessenen Schätze ist Das Schloss im Schatten, ein romantisches Gothic-Abenteuer von Fritz Lang, dem Regisseur von Metropolis. Obwohl der Film von der Library of Congress zu den 100 wichtigsten Filmen aller Zeiten gekürt wurde, ist er in Deutschland nahezu unbekannt. Doch das ändert sich nun: Am 25. Juni 2026 feiert Das Schloss im Schatten endlich seine deutsche Premiere auf DVD und Blu-ray in Form eines limitierten 2-Disc-Mediabooks.

Das Schloss im Schatten spielt im 18. Jahrhundert in dem beschaulichen Dorf Moonfleet inmitten der südenglischen Moore von Dorsetshire. Eine ruchlose Schmugglerbande terrorisiert die Gegend. Im Mittelpunkt steht das alte Anwesen des geheimnisvollen Aristokraten Jeremy Fox, der den Waisenjungen John Mohune bei sich aufnimmt.

Als Mohune eines der vielen Geheimnisse um Fox lüftet, werden ihre Leben auf den Kopf gestellt und sie geraten in große Gefahr. Der Film vereint Elemente von Die Schatzinsel und Charles-Dickens-Klassikern mit Gothic-Horror und Swashbuckler-Action. Die intensive Bildsprache, die in dunklen Farbtönen und CinemaScope gehalten ist, unterstreicht die schicksalhafte Atmosphäre. Die prächtigen Kostüme und die flotten Duelle erinnern an die besten Abenteuerfilme Hollywoods, während die Figureninteraktionen einen Hauch von Unvermeidlichkeit tragen.

Die limitierte Mediabook-Edition bietet nicht nur den Film in bester Qualität, sondern auch umfangreiches Bonusmaterial wie Featurettes auf den Discs und ein Booklet. Besonders hervorzuheben ist die 15 Minuten lange Schlachtsequenz, die Maßstäbe setzte. Für Fans von Herr der Ringe und Abenteuer-Spektakeln ist dies ein Muss. Wer eine Schwäche für frühere Kinoepochen hat, wird ins Schwärmen kommen.

Die Veröffentlichung ist eine längst überfällige Würdigung eines unterschätzten Meisterwerks. Sichern Sie sich Ihr Exemplar, bevor die limitierte Auflage vergriffen ist. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie unsere Benachrichtigungen aktivieren. Hinweis: Bei Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links, auf den Preis hat das keine Auswirkung





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