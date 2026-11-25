Grisebach-Auktion: Ein Hauptwerk des Großstadt-Veristen Clemens Gröszer aus dem Berliner Osten wird am Freitag versteigert. Das sollte man jetzt über das spektakuläre Gemälde wissen.

Grisebach-Auktion: Ein Hauptwerk des Großstadt-Veristen Clemens Gröszer aus dem Berliner Osten wird am Freitag versteigert. Das sollte man jetzt über das spektakuläre Gemälde wissen. Gröszers Bild hat das Los 404.

Es steht diesen Freitag real auf der Auktions-Staffelei, nicht bloß online! Bislang hatte das renommierte Berliner Auktionshausin der Fasanenstraße 25/27 noch keinen speziellen Fokus auf Kunst aus dem deutschen Osten, nur sporadisch die „Alte“ und „Neue“ Leipziger Schule. Man setzte eher auf Kunst des 19. Jahrhunderts, auf Klassische Moderne und angesagte internationale zeitgenössische Kunst.

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Nun versteigert Grisebach am Freitag, 27. November, ab 16 Uhr das große Triptychon „Nocturne “ , das späte Hauptwerk des 2014 viel zu früh gestorbenen„Nocturne“, das klingt nach romantischer Träumerei. Die aber ist beim Veristen Gröszer trotz der ausgefeilten altmeisterlichen Lasurtechnik ironisch und unterkühlt gebrochen. Er malte eine Bühne der Künstlichkeit.

Caspar David Friedrichs Mondlicht überm Kreidefelsen auf Rügen ist hier in giftgrün-gelbes Neon-Großstadtlicht getaucht. Die Szenerie hat eine schrille, übersteigerte Intensität.

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Der Anblick der rätselhaften maskierten Nachtgestalt in Renaissance-Kostümierung kippt ins Beklemmende, Bedrohliche, gerade weil der Maler das Banale zu einer Art großem „Welttheater“ machte.ausgebildet, gehörte in den 1980er-Jahren zur Gruppe „Neon real“, die mit ausgefallener Figürlichkeit und Extravaganz dem bieder-idealisierenden Darstellungskanon des Sozialistischen Realismus zuwiderlief. Er war ein schriller Provokateur und galt in der Ostberliner Malerszene als „Wiedergänger von Dix“, da auch er sich der altmeisterlichen Lasur sowie historischer Allegorien bediente und zugleich das Tanz-auf-dem-Vulkan-artige Großstadtleben in so delikat wie schneidend gemalten Szenen einfing.

Diesen gesellschaftskritischen Malstil behielt er auch nach dem Mauerfall unbeirrt bei: die Dinggenauigkeit, die Zuspitzung, das Collagehafte, die augentäuschende Inszenierungskraft für all die Sehnsüchte, Verführungen. Und die große Ernüchterung. Dieses „Gesellschaftsbild“ gehört in ein Berliner Museum. Die Etats für Anschaffungen sind freilich klamm wie nie.

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