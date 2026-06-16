Das Sommerhaus der Stars 2026: Diese Promipaare sind dabei

Die nächste Staffel von 'Das Sommerhaus der Stars' steht in den Startlöchern. RTL hat bereits die Kandidaten bekannt gegeben, auch wenn der genaue Starttermin noch nicht feststeht. Die neuen Folgen werden im linearen RTL-Programm ausgestrahlt. Das Konzept der Show hat sich über die Jahre kaum verändert. Die Paare leben mehrere Wochen gemeinsam auf einem einfachen Bauernhof ohne den gewohnten Promi-Luxus und müssen in verschiedenen Spielen Geschick, Wissen, Teamwork und Vertrauen beweisen.

Die nächste Staffel von 'Das Sommerhaus der Stars' steht für 2026 in den Startlöchern. Bereits jetzt sind einige Promipaare bekannt, die an der Show teilnehmen werden.

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Wie in den vergangenen Jahren werden acht Promipaare gemeinsam in das bekannte Sommerhaus in Bocholt-Barlo einziehen und um das Preisgeld von 50.000 Euro sowie den Titel 'Promipaar 2026' kämpfen. Das Konzept der Show hat sich über die Jahre kaum verändert. Die Paare leben mehrere Wochen gemeinsam auf einem einfachen Bauernhof ohne den gewohnten Promi-Luxus. Enge Schlafräume, gemeinsame Haushaltsaufgaben und permanente Kamerabeobachtung sorgen regelmäßig für Spannungen.

In verschiedenen Spielen müssen die Kandidat*innen Geschick, Wissen, Teamwork und Vertrauen beweisen. Die Gewinner*innen erhalten Vorteile für die nächste Runde, während die Paare sich am Ende gegenseitig nominieren. Woche für Woche muss ein Paar das Sommerhaus verlassen, bis im Finale nur noch ein Gewinnerteam übrig bleibt. Genau diese Mischung aus Beziehungstest, Wettbewerb und Reality-Drama macht die Show seit Jahren zu einem der erfolgreichsten Formate von RTL





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