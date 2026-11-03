Das Sommerhaus der Stars 2026: Ginger und Lukas gewinnen Staffel 11 mit 50.000 Euro

Ginger Costello-Wollersheim und Lukas Reiter haben das Sommerhaus der Stars 2026 gewonnen. Im Finale gegen Michelle und Sandro sicherten sie sich 50.000 Euro.

Ginger Costello-Wollersheim und Lukas Reiter haben die elfte Staffel der Reality-Show "Das Sommerhaus der Stars" 2026 gewonnen und sind damit das neue Promipaar des Jahres. Die siegreiche Paar-Kombination sicherte sich nach einem spannenden Finale den Hauptgewinn in Höhe von 50.000 Euro. Der Sendestrand des Erfolgs ereignete sich in der zehnten und damit letzten regulären Folge der Staffel, die seit dem 27. Oktober auf dem Sender RTL und der Streaming-Plattform RTL + verfügbar ist. Die Sendung präsentiert weiterhin das bekannte Konzept, bei dem prominente Paare in der berühmten Haus-WG in Bocholt-Barlo gemeinsam leben, sich Herausforderungen stellen und durch Nominierungen über ihr Weiterkommen entscheiden.

Verlauf der zehnten Folge und Nominierungen

In der zehnten Folge der elften Staffel kämpften mehrere Paare um ihre Sicherheit im Spiel und die Chance auf die Finalteilnahme. Als einzige Teilnehmer, die bereits vor den Spielen im Finale standen, galten Anna und Tano. Die übrigen drei Paare, darunter Ginger und Lukas sowie Michelle und Sandro, mussten sich zunächst in einer Herausforderung beweisen, um nicht ausscheiden zu müssen. Die Aufgabe trug den Namen "Wer den Cent nicht ehrt, ist des Sieges nicht wert" und erforderte von den Teams, innerhalb einer kurzen Zeitspanne einen vorgegebenen Geldbetrag exakt abzuzählen. Diese präzise Zählübung meisterten erfolgreich Ginger und Lukas, während die Paare Kathy und Ferry sowie Michelle und Sandro nicht die erforderliche Schnelligkeit oder Genauigkeit aufbrachten und in eine weitere Runde gezwungen wurden.

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Der weitere Verlauf der Eliminationsrunde führte dazu, dass Kathy und Ferry im direkten Vergleich den Kürzeren zogen und die Show verlassen mussten. Übrig blieben somit die drei verbliebenen Teams Anna und Tano, Ginger und Lukas sowie Michelle und Sandro, die nun im Spiel "Das Türmchen zu Bocholt" um die beiden begehrten Finaltickets rangen. In dieser Phase schieden Anna und Tano aus der weiteren Konkurrenz aus, womit sich die Startplätze im großen Finale für Ginger und Lukas sowie für Michelle und Sandro ergaben. Die beiden verbliebenen Couple-Teams konnten sich somit direkt für die finale Ausscheidung qualifizieren und bereiteten sich auf den entscheidenden Kampf vor.

Das Finale und der Kampf um 50.000 Euro

Das große Finale der elften Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" fand vor einer intensiven Atmosphäre statt, in der Ginger und Lukas auf das Paar Michelle und Sandro trafen. Die Entscheidung über den Sieg und den damit verbundenen Gewinn sollte in der letzten Spielrunde der Staffel fallen. Die beteiligten Prominenten mussten in diesem Durchgang Holzklötze absägen, um anschließend einen Parcours zu absolvieren. Das Hauptziel bestand darin, zum krönenden Abschluss alle Bilder ihrer Gegner vom Parcours zu werfen. Ginger und Lukas bewiesen in dieser kritischen Phase das bessere Timing und die stärkere Ausdauer im Vergleich zu ihren Konkurrenten.

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Durch ihre überlegene Performance im letzten Spiel sicherten sich Ginger Costello-Wollersheim und Lukas Reiter den Sieg. Sie gewannen damit den Titel "DAS Promipaar des Jahres 2026" und das mit 50.000 Euro dotierte Preisgeld. Dieser Erfolg krönt ihre Teilnahme an der Show und hebt sie als das dominierende Team der aktuellen Staffel hervor. Die Überreste des Spiels und die emotionale Reaktion der Teilnehmer markierten den Schlusspunkt der eigentlichen Show-Produktion. Die beiden Sieger stehen nun als klarer Gewinner der Saison fest und haben das Finale souverän für sich entschieden.

Weitere Ausstrahlung und Wiedersehen bei RTL+

Nach der Ausstrahlung der zehnten regulären Folge folgt das obligatorische Wiedersehen, bei dem der gesamte Cast von "Das Sommerhaus der Stars" 2026 nach Abschluss der Dreharbeiten wieder aufeinandertreffen wird. Dieses besondere Format wird im Free-TV jedoch nicht ausgestrahlt. Stattdessen ist die Ausstrahlung des Wiedersehens ab dem 3. November 2026 exklusiv auf der Streaming-Plattform RTL+ zu erwarten. Interessierte Zuschauer können die Episoden der Staffel über diese Plattform streamen, wobei die Kosten je nach gewähltem Abo-Modell zwischen 0 Euro und 14,99 Euro pro Monat variieren. Eine erneute lineare Fernsehausstrahlung der regulären Folgen nach der Erstausstrahlung am 3. November 2026 ist aktuell nicht geplant.