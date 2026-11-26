Nvidia stoppt Berichten zufolge Serverlieferungen in vier südostasiatische Länder. Die neuen US-Exportkontrollen bringen auch Milliardenprojekte in Gefahr.

Ob die Maßnahme dauerhaft gilt, ist noch unklar. Nvidia und seine Partner versuchen offenbar zunächst, die neuen US-Vorgaben umzusetzen. Für den Chipkonzern steht dabei viel auf dem Spiel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch dieHinter dem Schritt stehen verschärfte Exportkontrollen der US-Regierung.

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Washington will verhindern, dass chinesische Unternehmen über Umwege Zugang zu leistungsstarken KI-Chips erhalten. Die vier südostasiatischen Länder gelten als wichtige Standorte für chinesische KI-Entwickler, die dort Rechenleistung von Cloud-Anbietern mieten. Die US-Regierung hat deshalb neue Regeln eingeführt. Cloud-Anbieter müssen innerhalb von 90 Tagen eine Lizenz beantragen und nachweisen, dass keine sanktionierten Unternehmen zu ihren Endkunden gehören.