Das Soundsystem Von DasProdukt.de: Dolby Atmos Für 799 Euro

Das Soundsystem von DasProdukt.de mit Dolby Atmos in 4.1.2-Konfiguration bietet ein beeindruckendes Klang-Erlebnis für Filme, Musik und Gaming. Für nur 799 Euro erhalten Sie eine Soundqualität, die mit Systemen im Preisbereich von 1.000 bis 2.000 Euro mithalten kann.

Die meisten Markenhersteller im Audiobereich produzieren ihre Geräte nicht selbst, sondern lassen sie von spezialisierten Auftragsfertigern (OEMs – Original Equipment Manufacturers) oder ODM-Herstellern (Original Design Manufacturers) produzieren. Mit genau solch spezialisierten Auftragsfertigern arbeitet auch DasProdukt.de zusammen. Ähnliche Systeme werden für weit über 1.000 Euro vertrieben. „Das Soundsystem“ wird in einer vorerst limitierten Auflage von nur 250 Stück erhältlich sein. Bei hohem Interesse kann die Produktionsmenge aufgestockt werden.Das Soundsystem erzeugt ein immersives 3D-Klangerlebnis durch die Verwendung von Deckenreflexion. Der Sound wird zur Decke geworfen, diese reflektiert ihn zurück, sodass ein lückenloses 3D-Klangerlebnis entsteht – ganz ohne Deckenlautsprecher! Für das beste Hörerlebnis empfiehlt es sich, zentral vor dem System zu sitzen und die beiden hinteren Boxen mit gleichem Abstand aufzustellen.Die Bassreflexboxen lassen sich flexibel im Raum platzieren. Egal ob großes Heimkino oder minimalistisches Wohnzimmer – das zeitlose Design fügt sich perfekt ein. Dieses Soundsystem wird im Sommer in einer limitierten Stückzahl von vorerst nur 250 Exemplaren erscheinen und bietet für nur 799 Euro eine Soundqualität, die mit Systemen im Preisbereich von 1.000 bis 2.000 Euro mithalten kann. Tragen Sie sich jetzt in die Warteliste ein, um rechtzeitig zum Verkaufsstart benachrichtigt zu werden. Die Produktion startet in den nächsten Wochen. Bei großer Nachfrage kann die Kapazität aufgestockt werden





