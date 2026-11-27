Geld bedeutet Gianni Infantino nicht viel. Sein Antrieb kommt tief aus dem Inneren. Er fühlt sich dabei seinem Freund Karl-Heinz Rummenigge verbunden.

Geld bedeutet Gianni Infantino nicht viel. Sein Antrieb kommt tief aus dem Inneren. Er fühlt sich dabei seinem Freund Karl-Heinz Rummenigge verbunden.ußer dir, mein geliebtes, fantastisches Tagebuch, gibt es nicht viele, die mich wirklich gut kennen, die bis auf den Grund meiner Seele schauen können.

Karl-Heinz Rummenigge gehört gewiss dazu. Anlässlich meines zehnjährigen Dienstjubiläums sagte Kalle im Februar über mich einfach nur: „Er hat ein Fußballherz.

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“ Von meinem früheren Idol so in meinem Wesenskern gesehen und mit wenigen Worten so treffend und umfassend beschrieben zu werden, hat mich besonders berührt. Kalle ist ein großer Poet, er ist ja für seine Gedichte bekannt. Dankenswerterweise hob er zudem hervor, dass mich nicht nur das Geld interessieren würde. , nur weil er sein ebenfalls großes Fußballherz hat sprechen lassen.