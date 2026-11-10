Das verbotene Ende von "One Missed Call": Düstere Originalversion wurde von New Line Cinema gestrichen

Das ursprüngliche Finale von "One Missed Call" war so düster, dass Produzenten es zwangen zu schneiden. Die wahre Geschichte des verbotenen Endes mit Ashton Kutcher.

Der im Jahr 2004 veröffentlichte Kultfilm mit Ashton Kutcher endet in der finalen Kinofassung bereits als eine bittere Lektion über das Akzeptieren des Schicksals. Die ursprüngliche, vom Regieteam geplante Version des Abschlusses war jedoch erheblich dunkler und emotional zerstörerischer als alles, was am Ende die Leinwände erreichte. Sogar die zuständige Produktionsfirma New Line Cinema stufte die Alternative als derart heikel ein, dass sie die Dreharbeiten zu diesem Szenario untersagte. Die Studios veranlassten die Macher, eine weniger schockierende Alternative zu filmen, um das Publikum nicht dauerhaft zu verstören.

Die Geschichte des Evan und die Macht der Zeitreise

Ashton Kutcher spielt in dem Thriller die Rolle eines jungen Mannes namens Evan, der in seiner Kindheit unter seltsamen Formen von Blackouts litt. Im Laufe der Jahre ist im Leben von Evan und seinen Jugendfreunden viel schiefgelaufen, wodurch sie zu scheinbar traumatisierten und in ihrem Leben gescheiterten Menschen geworden sind. Der Auslöser für alles liegt in einer mysteriösen Entdeckung, als Evan merkt, dass er mit seinen Gedanken in die Vergangenheit reisen kann. Er nutzt diese Fähigkeit, um entscheidende Momente seines bisherigen Lebens zu verändern und hofft so, dass sein Schicksal und das seiner engen Freunde besser verläuft.

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Die Bemühungen konzentrieren sich stark auf seine Jugendliebe Kayleigh, deren Leben er gerne retten möchte. Doch jede Änderung der Vergangenheit löst unausweichlich neue und unterschiedliche Abläufe aus. Diese neuen Verknüpfungen wirken sich auf andere Art und Weise negativ auf das Schicksal seiner Freunde aus. Evan versucht immer wieder, die negativen Auswirkungen seiner Eingriffe in der Vergangenheit zu korrigieren, stellt jedoch bald fest, dass er die Situation am Ende eigentlich nur noch verschlimmert. Sein Handeln führt stattdessen zu weiteren Leiden.

Das gekürzte Ende: Ein Fluch ohne Existenz

Im ursprünglichen Drehbuch suchen Evan und seine Mutter eine Wahrsagerin auf, die ihnen die schockierende Wahrheit offenbart. Ihr zufolge sei das Leben von Evan ein einziger Fehler und er hätte nie existieren dürfen. Dieser Moment der Erkenntnis führt dazu, dass Evan realisiert, auf ihm lastet ein schwerer Fluch und er die alleinige Ursache für das dauerhafte Leiden seiner Freunde ist. Keiner seiner zahlreichen Versuche, die Vergangenheit zu korrigieren, konnte jemals ihr Leben besser machen. Die Wahrheit ist für ihn unerträglich.

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Um den Kreis des Elends endgültig zu unterbrechen, beschließt Evan, sich zurück an einen Moment vor seiner eigenen Geburt zu versetzen. Zu diesem Zeitpunkt befindet er sich noch im Leib seiner Mutter. In einer radikalen und absolut dunklen Geste stranguliert er sich selbst mit der eigenen Nabelschnur. Da Evan durch diese Tat niemals das Licht der Welt erblicken würde, trifft keiner seiner Freunde ein trauriges oder zerrüttetes Schicksal. Im Gegenzug führen alle seine Freunde in dieser alternativen Realität ein erfülltes und glückliches Leben, frei von seiner schicksalhaften Präsenz.

Das Kinofinale: Absichtliches Vermeiden der Freundschaft

Stattdessen wurde eine weitaus moderatere Variante gedreht, die Evan zu der Erkenntnis bringen soll, dass es für seine Freunde und vor allem für Kayleigh wahrscheinlich am besten ist, wenn sie sich niemals angefreundet hätten. Im Original-Ende versetzt er sich ein letztes Mal zurück in die Vergangenheit zu seinem siebenjährigen Ich. Auf einer Geburtstagsfeier flüstert er Kayleigh gemeine und verletzendes Zeug ins Ohr. Dieses Verhalten führt dazu, dass sie verstört davonrennt und die beiden sich nie anfreunden.

Durch diese bewusste Abfuhr entscheidet sich Kayleigh später dazu, bei ihrer Mutter statt bei ihrem Vater zu leben. Dadurch entgeht sie den traumatischen Erfahrungen, die sie in den anderen, von Evan manipulierten Zeitlinien geprägt haben. Viele Jahre später begegnen sich Evan und Kayleigh auf der Straße. Sie geht jedoch einfach an ihm vorbeigeht, da sie sich in diesem Leben nie wirklich kennengelernt haben. Sie erkennt ihn somit nicht wieder und das Gespräch bleibt aus, ein schmerzhafter Abschied ohne finale Versöhnung.

Die Rolle der Produzenten und die Zensur des Endes

Die Regisseure Eric Bress und J. Mackye Gruber hielten die Alternative mit der Selbsttötung der Mutter für deutlich besser und glaubten an die künstlerische Stärke dieser düsteren Botschaft. Sie hätten dieses Finale unbedingt so in die Kinos bringen wollen. Der Produktionsfirma New Line Cinema war dieses Finale jedoch zu heikel für das breite Publikum. Sie zwang die beiden Filmemacher daher, ein weniger schockierendes Ende zu drehen, das zwar traurig, aber nicht zerstörerisch ist.

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Auch wenn man das Kinofinale nicht von einem Happy End sprechen kann, fiel das ursprünglich geplante Ende noch weitaus düsterer aus. Der Vergleich zeigt, wie sehr Filmstudios die Narrative oft glätten, um kommerziell erfolgreich zu sein. Die historische Wahrheit hinter diesem Film offenbart einen Konflikt zwischen der künstlerischen Vision der Schöpfer und den konservativen Standards eines großen Hollywood-Studios. Das verbotene Ende bleibt somit ein Teil der Filmgeschichte, der nur wenigen bekannt ist.