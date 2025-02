Das Vermögen mit zunehmendem Alter: Bis wann steigt es?

Dieser Artikel untersucht das Verhältnis zwischen Alter und Vermögen in Deutschland. Basierend auf Daten des Instituts der Deutschen Wirtschaft zeigt sich, dass das Vermögen mit zunehmendem Alter in der Regel steigt. Der größte Zuwachs wird im Alter von 40 bis 44 Jahren beobachtet. Es werden auch die Auswirkungen von Ausbildung und Berufswahl auf das Vermögen diskutiert.

Je älter, desto höher das Vermögen ? Ja, aber nur bis zu einem bestimmten Alter . Wie viel Geld sollten wir mit 50 gespart haben? Das ist das durchschnittliche Vermögen der Deutschen zwischen 50 und 54 Jahren. 50-Jährige, die eine Ausbildung gemacht haben oder früh ihr Studium beendet haben, stehen in der Regel bereits seit 20 oder 30 Jahren fest im Berufsleben und verdienen dementsprechend auch seit vielen Jahren Geld.

Meiner Vorstellung nach dürfte sich das dann auch positiv auf das Vermögen auswirken. Denn mit 50 Jahren hat man sicherlich deutlich mehr Geld auf der hohen Kante als mit 30. Doch ist das wirklich so oder handelt es sich dabei um einen Trugschluss? Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat, basierend auf den Ergebnissen der letzten Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) aus dem Jahr 2018, die altersspezifische Verteilung des Haushaltsnettovermögens berechnet. Das zeigt zwar, dass das Einkommen auch nach dem 50. Lebensjahr im Schnitt steigt, jedoch nicht mehr so gravierend, wie zwischen den 35- bis 39-Jährigen (45.800 Euro) und den 40- bis 44-Jährigen (87.200 Euro). Generell zeigen die Ergebnisse, dass das Vermögen mit zunehmendem Alter wächst. Den größten Gehaltssprung macht man mit etwa Anfang/Mitte 40. Während man zwischen 35 und 39 Jahren ein durchschnittliches Vermögen von 45.800 Euro angespart hat, verdoppelt sich dieses im Alter von 40 bis 44 Jahren auf 87.200 Euro. In Deutschland gibt es ein Nettovermögen von 7,8 Billionen Euro. Allerdings halten die Reichsten ein Prozent insgesamt 18 Prozent dieses Gesamtvermögens





