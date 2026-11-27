Das vielleicht beste 4K-Remaster der Filmgeschichte ist ausgerechnet ein über 60 Jahre alter Klassiker. Zum Black Friday gibt es die bildgewaltige UHD-Blu-ray bei Amazon zum Schnäppchenpreis.

Das vielleicht beste 4K-Remaster der Filmgeschichte ist ausgerechnet ein über 60 Jahre alter Klassiker. Zum Black Friday gibt es die bildgewaltige UHD-Blu-ray bei Amazon zum Schnäppchenpreis.

Wer bei beeindruckenden 4K-Bildern sofort an moderne Blockbuster denkt, sollte unbedingt einen Blick auf die UHD-Veröffentlichungen einiger Filmklassiker werfen. Denn ausgerechnet ein über 60 Jahre alter Film zeigt, was wirklich in eurem 4K-Fernseher steckt. Bei Amazon bekommt ihr zum Black Friday mitLawrence von Arabienentstanden sind. Die Handlung spielt während des Ersten Weltkriegs und folgt dem britischen Offizier T. E. Lawrence, der die zerstrittenen arabischen Stämme im Kampf gegen das Osmanische Reich vereinen soll.

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Sein Mut und sein strategisches Geschick machen ihn zur Legende, doch zwischen politischen Intrigen, kulturellen Konflikten und wachsendem Ruhm verschwimmen die Grenzen zwischen Idealismus, Heldentum und Größenwahn.das Sony 2012 für eine aufwendige Restaurierung unter der Leitung von Grover Crisp heranzog. Das Ergebnis dürfte selbst anspruchsvolle Heimkino-Enthusiast*innen ins Staunen versetzen.gescannt und anschließend digital in 4K restauriert. Kratzer, Schmutz und Alterserscheinungen wurden beseitigt, die Farben erstrahlen wieder in ihrer ursprünglichen Brillanz.