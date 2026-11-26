Zwei Kilo schwere Schnitzel und meterlange Currywürste: TV-Gastronom René Dost spricht über ein mögliches Restaurant auf Sylt. Nicht alle sind begeistert.

Mit seinen XXL-Portionen sorgt Gastronom René Dost für Aufsehen. Nun schwärmt er von Sylt als neuem Standort. Überdimensionale Schnitzel, Currywürste und Burger: Dafür steht der Gastronom René Dost.

Sieben seiner „Redo XXL“-Restaurants führt er in Berlin und Brandenburg. Nun spricht der 58-Jährige über einen Besuch auf der Insel Sylt. Ein bekannter Gastronom habe ihn gebeten, auch dort ein Lokal zu eröffnen. Viele kennen ihn aus dem Reality-TV: Der Brandenburger Gastronom René Dost, bekannt für seine laute, provokante Art, war auch schon in Formaten wie „Mein Lokal, dein Lokal“ oder „Promi Big Brother“ zu sehen.

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Gastronomisch ist der 58-Jährige für seine riesigen Portionen bekannt, die er in seinen Restaurants verkauft. So gibt es bei „Redo XXL“ einen ganzen Meter Currywurst oder ein zwei Kilo schweres „Monster-Schnitzel“. Kommt er mit diesem Konzept nun auch nach Sylt? Im Podcast „Beyond Business Cast“ spricht Dost aktuell darüber, das erste Mal auf der Promi-Insel gewesen zu sein.