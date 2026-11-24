Im weiteren Wochenverlauf zieht es sich zu. Ab der Nacht zum Donnerstag kann es auch schneien.

Im weiteren Wochenverlauf zieht es sich zu. Ab der Nacht zum Donnerstag kann es auch schneien. Offenbach/München - Der Dienstag wird in weiten Teilen Bayern s sonnig, aber kalt.

Am Alpenrand kann es Hochnebel geben, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, im Osten auch Hochnebel oder leichte Quellwolken. Örtlich ist leichter Dauerfrost knapp unter null Grad möglich, bei viel Sonne können aber auch bis zu plus vier Grad erreicht werden. Der Wind soll schwach bis mäßig vor allem aus östlicher Richtung wehen, im Süden mitunter auch auffrischend. In der Nacht zum Mittwoch ist es zunächst meist klar.

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Erst in den frühen Morgenstunden ziehen Wolken auf, es bleibt aber trocken. Die Tiefsttemperaturen erreichen je nach Region minus zwei bis minus neun Grad. Vereinzelt kann es Reifglätte geben. Am Mittwoch bleibt es trocken.

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In Schwaben und Oberbayern erwartet der DWD starke Bewölkung, in Niederbayern und dem nördlichen Bayern mehr Sonne. Besonders in den Mittelgebirgen, an den Alpen und in Niederbayern kann es Dauerfrost geben. Ansonsten werden plus zwei bis drei Grad erreicht. In der Nacht zum Donnerstag ist es dann meist bedeckt.

Von den Alpen bis über die Donau hinaus wird es dann voraussichtlich schneien. Auch im übrigen Bayern kann es lokal glatt werden. Die Tiefsttemperaturen werden bei minus zwei bis minus neun Grad in Bayerwaldtälern erwartet. Am Donnerstag kann es dann in vielen Bereichen Bayerns schneien, im westlichen Franken bleibt es aber voraussichtlich niederschlagsfrei.