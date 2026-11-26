Jan Böhmermanns nächste ZDF-Show nach dem Ende des 'ZDF Magazin Royale' steht fest. Bereits an Silvester ist sie online zu sehen.

Jan Böhmermanns nächste ZDF-Show nach dem Ende des"ZDF Magazin Royale" steht fest. Bereits an Silvester ist sie online zu sehen. , 45, hat bereits seinen nächsten Auftritt im Zweiten in Aussicht.

Wie aus der Programmplanung des ZDF hervorgeht, zeigt der Sender am Freitag, dem 8. Januar 2027, um 23:45 Uhr eine neue Ausgabe der "International Comedy Union". , dass es sich um eine Erstausstrahlung handelt. Wer nicht bis ins neue Jahr warten möchte, kann die Sendung bereits ab Silvester um 20 Uhr im Streamingportal des ZDF abrufen.in Bonn.

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Dort empfängt er Comedians aus verschiedenen Ländern, um mit ihnen aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen aus satirischer Perspektive zu beleuchten. Wer diesmal zu seinen Gästen zählt, ist bislang nicht bekannt. Zweite Auflage des internationalen Satiregipfels Bereits im Oktober 2025 hatte Böhmermann zur ersten Zusammenkunft der "International Comedy Union" nach Berlin geladen. Damals lief die Sendung noch als Spezialausgabe des "ZDF Magazin Royale".