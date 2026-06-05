Das XXL-Croissant von Philippe Conticini: Ein Riesen-Gebäck erobert die sozialen Medien

Der französische Star-Pâtissier Philippe Conticini hat mit seinem bis zu 70 Zentimeter langen und ein Kilo schweren Super-Croissant einen Internet-Hit gelandet. Prominente wie Katy Perry und Joe Jonas sind begeistert. Das Gebäck kostet in Paris 35 Euro und wird zum Teilen empfohlen.

Ein Croissant , das ist normalerweise ein kleiner, buttriger Genuss zum Frühstück. Doch der französische Star-Pâtissier Philippe Conticini (62) hat die Backwelt mit einer XXL -Version auf den Kopf gestellt.

Sein Super-Croissant ist bis zu 70 Zentimeter lang und wiegt bis zu einem Kilogramm. Es ist nicht nur ein Gebäck, sondern ein Phänomen, das die sozialen Medien erobert hat. Der Kuchen kommt aus Conticinis patisserie in Paris, wo es für stolze 35 Euro angeboten wird. Das XXL-Croissant ist mittlerweile auch in London erhältlich und lockt Touristen und Foodies gleichermaßen.

Für viele ist es der ultimative Urlaubshit im Sommer 2025. Die Kreation kam erstmals 2023 auf den Markt und wurde schnell zum Social-Media-Hit. Berühmtheiten wie Katy Perry, Selena Gomez, Joe Jonas und viele andere ließen sich mit dem XXL-Croissant fotografieren. Katy Perry postete ein Bild, auf dem sie den Mund weit aufreißt, um in die Kalorienbombe zu beißen, mit dem Wortspiel "France, I hope our paths croissant again very soon".

Das Gebäck hat geschätzte 3300 bis 4400 Kalorien und ist alles andere als eine leichte Mahlzeit. Es ist gedacht zum Teilen beim Frühstück, Nachmittagstee oder Brunch, wie die Patisserie betont. Die Besucher der berühmten Galeries Lafayette in Paris konnten das Croissant testen. Ein TikTok-Video von @leoniehanne zeigt den Taste-Test, bei dem das Gebäck als "überraschend trocken" beschrieben wird, aber zur Mitte hin immer schmackhafter wird.

Trotz der Trockenheit bleibt es ein beliebtes Fotomotiv und eine süße Versuchung. Das XXL-Croissant ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein einfaches Gebäck durch Größe und Social Media zum globalen Trend werden kann. Wer es selbst probieren möchte, muss tief in die Tasche greifen: 35 Euro pro Stück. Doch der Preis scheint die Nachfrage nicht zu bremsen.

Die Patisserie verkauft das Croissant auch in einer limitierten Auflage mit Pistazienfüllung, was für zusätzliche Begeisterung sorgt. Die Beliebtheit des XXL-Croissants zeigt, wie sehr die Menschen nach außergewöhnlichen Food-Erlebnissen suchen. Es ist nicht nur ein Gebäck, sondern ein Statement. In Zeiten von Instagram und TikTok zählt das perfekte Bild oft mehr als der Geschmack.

Dennoch bemüht sich Conticini, Qualität zu liefern: Das Croissant wird nach traditioneller Rezeptur hergestellt, nur eben in riesigem Format. Es ist eine Hommage an die französische Patisserie, aber mit einem Augenzwinkern. Vielleicht ist es genau diese Mischung aus Tradition und Übertreibung, die das Super-Croissant so unwiderstehlich macht. Eines ist sicher: Dieser Trend wird auch im Sommer 2025 nicht abreißen.

Die Menschen werden weiterhin Schlange stehen, um ein Stück von diesem viralen Gebäck zu ergattern





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