Das Traditionsunternehmen Datacolor aus Embsen ist erneut insolvent. Geschäftsführer Alexander Diercks beantragte vorläufige Eigenverwaltung zur Sanierung des Betriebes.

Das Unternehmen Datacolor aus Embsen bei Lüneburg befindet sich erneut in einer existenziellen Krise und hat Insolvenz angemeldet. Das Traditionsunternehmen, das 1978 gegründet wurde, wird nun in einem Verfahren der vorläufigen Eigenverwaltung versuchen, sich wirtschaftlich zu stabilisieren. Die Entscheidung des Amtsgerichts Lüneburg fällt in eine besonders bittere Phase für den aktuellen Geschäftsführer Alexander Diercks, der das Unternehmen bereits einmal von der Insolvenz rettete.

Insolvenzantrag und finanzielle Gründe

Das Amtsgericht Lüneburg hat am 11. November 2026 die vorläufige Eigenverwaltung über das Vermögen der Firma Datacolor angeordnet. Den entsprechenden Antrag hatte das Unternehmen zuvor selbst gestellt, wobei der genaue Zeitpunkt der Einreichung nicht veröffentlicht wurde. Als Hauptgründe für die Zahlungsunfähigkeit oder die drohende Illiquidität nannte Datacolor stark gestiegene Kosten und rückläufige Umsatzentwicklungen. Das Unternehmen gab jedoch keine detaillierten Einblicke in die genaue Höhe der finanziellen Belastungen oder die prozentualen Umsatzverluste.

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Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Datacolor nach vorläufigen Unternehmensangaben einen Umsatz von rund 7,3 Millionen Euro. Diese Zahl verdeutlicht das wirtschaftliche Umfeld, in dem sich das Unternehmen befindet, auch wenn die genauen Kostenstrukturen offen bleiben. Die Krise tritt ein, nachdem das Unternehmen nach der vorherigen Rettungsaktion zunächst von einer positiven Entwicklung profitiert hatte.

Die Rolle von Alexander Diercks

Für den Geschäftsführer Alexander Diercks ist die erneute Insolvenz eine besondere Herausforderung, da er eine lange persönliche Bindung zum Unternehmen hat. In den 1990er-Jahren absolvierte Diercks seine Ausbildung zum Industriekaufmann bei Datacolor. Er übernahm den ehemaligen Ausbildungsbetrieb im Mai 2020 mitten in der Corona-Pandemie und führte das Unternehmen nach Unternehmensangaben wieder zurück in die Gewinnzone.

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Vier Jahre nach der Übernahme hatte Datacolor öffentlich gemeldet, schwarze Zahlen zu schreiben und von einer verbesserten Auftragslage zu profitieren. Doch diese wirtschaftliche Erholung hielt nicht dauerhaft an. Diercks muss nun erneut die Zukunft seines früheren Ausbildungsbetriebs verteidigen und die Strategie für die Sanierung vorantreiben.

Fortsetzung der Produktion und Beschäftigte

Trotz der Insolvenzankündigung läuft der operative Betrieb in Embsen zunächst weiterhin normal. Die 37 Beschäftigten des Unternehmens wurden bereits über die Situation informiert. Bestehende Aufträge sollen wie geplant abgearbeitet werden, um die Kundenzufriedenheit und die Lieferketten nicht zu unterbrechen. Datacolor ist im Sektor für personalisierte Werbesendungen, Kunden- und Gutscheinkarten tätig und übernimmt zusätzlich Druck-, Versand- und Logistikaufträge.

Alexander Diercks betonte in einer Erklärung, dass die Eigenverwaltung die Chance biete, das traditionsreiche Unternehmen wieder zukunftsfähig aufzustellen. Gemeinsam mit den Mitarbeitern und Geschäftspartnern wolle man die Sanierung vorantreiben. Für die Belegschaft gibt es zumindest vorerst eine klare Absicherung der finanziellen Grundlagen.

Insolvenzgeld und zukünftige Schritte

Die Löhne und Gehälter für die Monate November und Dezember 2026 sowie für Januar 2027 werden über die Insolvenzversicherung abgesichert. Der November ist in diesem Zeitraum enthalten, da das Insolvenzgeld die Löhne für bis zu drei Monate vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens absichert. Dies soll den Beschäftigten eine gewisse Planungssicherheit in der aktuellen Krise bieten.

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Nun beginnt der eigentliche Kampf um die langfristige Zukunft des Traditionsunternehmens aus Lüneburg. Als nächster Schritt in der Eigenverwaltung soll ein Insolvenzplan entwickelt werden. Dieser Plan dient vereinfacht gesagt als Sanierungsstrategie, die die Firma neu aufstellt und langfristig sichern soll, um einer erneuten Krisenentwicklung vorzubeugen.