Im Forschungsprojekt DataFleX untersuchen Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft, wie sich E-Fahrzeuge, Wärmepumpen und Heimspeicher in das Management von

Im Forschungsprojekt DataFleX untersuchen Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft, wie sich E-Fahrzeuge, Wärmepumpen und Heimspeicher in das Management von Stromnetzen integrieren lassen. Die Teilnehmer planen einen Feldversuch mit 3.500 dezentralen Anlagen mit kumuliert mehr als 30 Megawatt installierter Gesamtleistung.

Das DataFleX-Konsortium strebt als Vision ein Energiesystem an, das Bezahlbarkeit, Versorgungssicherheit und Klimaschutz in sich vereint. Dazu sollen perspektivisch „Millionen dezentraler kleinteiliger Flexibilitäten digital vernetzt und marktwirtschaftlich integriert werden können“, schreiben die Initiatoren, die mit ihrem Projekt einen zentralen Baustein für ein resilientes Energiesystem in Deutschland und Europa beitragen wollen. Unterstützt wird DataFleX von acht Partnern aus der Energiewirtschaft, Mobilität, IT und Forschung.

Advertisement

Advertisement

Neben Konsortialführer TenneT Germany beteiligen sich Avacon Netz, d-fine, die Forschungsstelle für Energiewirtschaft , die Forschungsgemeinschaft für elektrische Anlagen und Stromwirtschaft , das Fraunhofer IEE, das Fraunhofer FIT, das Fraunhofer IAO, das Fraunhofer IOSB-AST sowie Siemens und TransnetBW. Hinzu kommt eine Reihe assoziierter Partner aus den Bereichen Netzbetreiber, Energieversorgung, Mobilität, Wärme, Forschung und Technologie. Erstmals sollen im Zuge des Projekts rund 3.500 E-Fahrzeuge, Wärmepumpen und Speicher unter realen Bedingungen für Redispatch 3.0 getestet werden.