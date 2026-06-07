Daten für Cannabis-Verkehrssicherheit: Grenzwert für Cannabis-Einwirkung und Bußgelderhöhung

Die Legalisierung des Cannabiskonsums in Deutschland wird mit einem Grenzwert für Cannabis-Einwirkung und höheren Bußgeldern einhergehen. Ab August 2024 gilt ein Grenzwert von 3,5 Nanogramm THC je Milliliter Blutserum oder mehr. Bei Überschreitung drohen Bußgelder, Fahrverbote und Punkte in der Fahrerlaubnisdatenbank. Auch Alkoholkonsum kann die Bußgeldsumme erhöhen.

Die Teil-Freigabe von Cannabis gilt seit gut zwei Jahren. Dazu gehört ein Grenzwert fürs Autofahren - ähnlich wie bei Alkohol. Aber was ist mit Daten, um Folgen für die Verkehrssicherheit zu erkennen?am Steuer sollen bald in der amtlichen Statistik erfasst werden.

Dies ermögliche eine Evaluierung der Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit, heißt es in einem Gesetzentwurf des Bundesverkehrsministeriums, der an diesem Freitag in den Bundesrat kommt. Hintergrund ist die seit 2024 geltende Legalisierung des Cannabiskonsums mit vielen Auflagen. Begleitend gibt es auch einen Grenzwert für Cannabis beim Autofahren ähnlich wie die 0,5-Promille-Grenze für Alkohol.zum „Grad der Cannabiseinwirkung“ erfasst werden - so wie schon zum Grad der Alkoholeinwirkung. Konkret geht es um Werte des berauschenden Wirkstoffs THC, die die Polizei bei Unfallaufnahmen ermittelt.

Für Cannabis am Steuer gilt seit August 2024 ein gesetzlicher Grenzwert. Wer mit 3,5 Nanogramm THC je Milliliter Blutserum oder mehr unterwegs ist, riskiert in der Regel 500 Euro Bußgeld, einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte in der Flensburger Datei. Wird dazu noch Alkohol getrunken, drohen in der Regel 1.000 Euro Buße, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte.

Außerdem gilt wie bei Alkohol in der zweijährigen Führerschein-Probezeit und für Fahrerinnen und Fahrer unter 21 ein Cannabis-Verbot - die Grenze von 3,5 Nanogramm gilt also nicht. Bei Verstößen drohen in der Regel 250 Euro Buße. Was passiert hinter den Türen des Deutschen Bundestags? Unsere Redaktion in Berlin liefert Ihnen jeden Mittwoch exklusive Einblicke in den Politikbetrieb und analysiert für Sie die neusten Entwicklungen.

Die systematisch erhobenen Daten sollen die Unfallforschung verbessern, wie das Ministerium im Entwurf erläutert - zum Beispiel zu Verursachern von Cannabisunfällen oder zum Verhalten von jungen Fahrern und Fahranfängern. Auch Prävention und Aufklärung könnten gezielter angegangen werden. Die noch von der Ampel-Koalition umgesetzte Legalisierung lässt seit 1. April 2024 Kiffen und Anbau für Volljährige mit zahlreichen Beschränkungen zu





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