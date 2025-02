Daten-Schutz vs. Wirtschaftliche Nutzung: Nur Wenige Unternehmen Finden Gleichgewicht

Eine neue Studie von Gartner zeigt, dass nur ein geringer Teil der Unternehmen in der Lage ist, Daten sowohl effektiv zu schützen als auch für die Erreichung ihrer Geschäftsziele zu nutzen. Viele Unternehmen priorisieren den Schutz von Daten über die wirtschaftliche Nutzung, was zu Sicherheitsrisiken und Effizienzverlusten führen kann.

Gartner Marktforschungsunternehmens zeigt in einer aktuellen Studie, dass nur ein geringer Teil der weltweit operierenden Unternehmen in der Lage ist, Daten sowohl effektiv zu schützen als auch für die Erreichung ihrer Geschäftsziele zu nutzen. Die Untersuchung, die zwischen Juni und August 2024 durchgeführt wurde, befragte 318 leitende Sicherheitsverantwortliche aus Unternehmen verschiedener Branchen und Größen.

Die Ergebnisse sind alarmierend: Nur 14 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass ihr Unternehmen die Daten sowohl effektiv schützen als auch gewinnbringend nutzen kann. Im Gegensatz dazu setzen 35 Prozent der Befragten den Fokus primär auf den Schutz der Daten, während 21 Prozent die wirtschaftliche Nutzung der Daten in den Vordergrund stellen und dabei die Datensicherheit vernachlässigen. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass für die Mehrheit der Unternehmen der Schutz von Daten wichtiger ist als der Gewinn aus deren Nutzung. Die Studie gibt jedoch keine Auskunft darüber, ob dieser Fokus auf Datensicherheit aus freien Stücken oder aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen resultiert.Nathan Parks, Senior Specialist Research bei Gartner, sieht in diesem Ungleichgewicht mehrere Probleme. Die meisten Unternehmen schaffen es nicht, Sicherheitsmaßnahmen und geschäftliche Effizienz in Einklang zu bringen, was sie einem erhöhten Risiko für Cyberangriffe aussetzt. Die Folgen eines erfolgreichen Angriffs können sowohl behördliche Strafen als auch eine ineffiziente Ausrichtung des Unternehmens nach sich ziehen. Parks betont außerdem, dass Unternehmen, die die wirtschaftlichen Vorteile der Daten vernachlässigen, ebenfalls unter Effizienzverlust leiden. Gartner empfiehlt Unternehmen, Sicherheitsrichtlinien und -standards in einem strukturierten und kooperativen Prozess gemeinsam mit ihren Kunden zu entwickeln und kontinuierlich zu optimieren. Gleichzeitig muss die interne Abstimmung verbessert werden, um Sicherheitsmaßnahmen effektiver umzusetzen. Als weitere Maßnahme werden klare Mindeststandards empfohlen, die es ermöglichen, auch auf neue Entwicklungen angemessen zu reagieren, insbesondere im Hinblick auf die wachsenden Herausforderungen der künstlichen Intelligenz





ComputerBase / 🏆 27. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

DATENSICHERHEIT DATENVERWENDUNG Cyberangriffe KI GARTNER

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

kicker: Nutzung von Cookies und Daten für Werbung und TrackingDieser Text beschreibt die Datenverwendung von kicker auf seinen digitalen Plattformen. Nutzer können mit Werbung und Tracking die Inhalte nutzen, oder mit dem PUR-Abo werbefrei und ohne Tracking auf kicker zugreifen. Das PUR-Abo ersetzt kein bestehendes Digitalabo. Weitere Details zur Datenverarbeitung und der Nutzung von Cookies durch kicker sind in der Datenschutzerklärung zu finden.

Weiterlesen »

kicker und Daten-NutzungInformationen zur Nutzung von Cookies und anderen Technologien durch kicker zur Bereitstellung von personalisierten Inhalten und Werbung. Der Text beschreibt auch die Möglichkeiten, die Datenverarbeitung einzuschränken, beispielsweise durch das PUR-Abo.

Weiterlesen »

KI-Tools bei der Arbeit: Führungskräfte unterschätzen KI-Nutzung im UnternehmenDer Einsatz von KI-Tools im Job geht laut einer Studie schneller voran, als Führungskräfte das erwarten. Es fehle aber an Schulungen, beklagen Angestellte.

Weiterlesen »

kicker: Nutzung von Cookies und Daten für PersonalisationDieser Artikel informiert über die Verwendung von Cookies und anderen Technologien durch kicker zur Personalisierung von Inhalten und Werbung. Nutzer können ihre Zustimmung jederzeit widerrufen.

Weiterlesen »

kicker Daten nutzungsbestimmungen und PUR Abo InformationenInformationen zur Nutzung von kicker Daten, werbetracking und dem PUR-Abo

Weiterlesen »

Mondrechenzentrum: US-Unternehmen plant Daten Backup im WeltraumLonestar Data Holdings plant das erste physische Rechenzentrum auf dem Mond. Die Serverfarm soll bereits im Februar 2025 mit einer Falcon 9 Rakete von SpaceX starten und vor allem für die Datenwiederherstellung nach Katastrophen genutzt werden. Der Bau eines Rechenzentrums auf dem Mond bringt jedoch Herausforderungen mit sich.

Weiterlesen »