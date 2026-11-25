Bei Cleverbridge wurden Kreditkartendaten gestohlen. Die Betrüger verfügen nun über Nummern und Sicherheitscodes, was auch Sony-Kunden gefährdet. Sofortmaßnahmen für Verbraucher.

Beim Kölner Bezahldienst Cleverbridge haben Unbekannte sensibelste Kreditkartendaten kopiert. Das Unternehmen ist vielen Käufern als Hintergrund-Dienstleister bei Online-Käufen und Abos wenig geläufig. Zu seinen prominenten Partnern zählen Sony und der Softwareanbieter Ashampoo. Ob auch Daten ihrer Kunden gestohlen wurden, hat Cleverbridge bislang nicht explizit mitgeteilt.

Umfang des Datenverlusts und technische Mechanik

Die Täter haben nicht nur die Kartennummer und das Ablaufdatum abgefangen. Es liegt zudem der Verdacht vor, dass der dreistellige Sicherheitscode (CVV) mitkopiert wurde. Laut Cleverbridge war dies nur in einem Teil der Fälle der Fall. Dieser kurze Code wird von vielen Online-Shops zur Identitätsprüfung abgefragt. Die Kombination aus Kartennummer, Ablaufdatum und Prüfnummer ermöglicht es Betrügern, ohne Ihre physische Karte einzukaufen. Die Zahlung muss dabei nicht extra per App bestätigt werden. Die Angaben reichen unter Umständen bereits aus, um Kosten auf Ihre Rechnung zu schreiben.

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Betroffene Partner und Marktpositionierung

Der Name Cleverbridge dürfte vielen Online-Käufern wenig vertraut sein. Das Unternehmen wickelt im Hintergrund Transaktionen und Abonnements für andere Firmen ab. Die Nennung des Namens auf Ihrer Kreditkartenabrechnung bedeutet, dass eine Zahlung über diesen Dienst lief. Ein Eintrag allein bedeutet jedoch nicht automatisch, dass Ihre Kartendaten kompromittiert wurden. Es muss geprüft werden, ob Sie alle Buchungen selbst zuordnen können. Die Partnerschaft mit Sony und Ashampoo zeigt die Reichweite des Dienstes. Dennoch bleibt die direkte Betroffenheit für Endkunden oft unsichtbar.

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Sofortmaßnahmen bei verdächtigen Abbuchungen

Melden Sie Cleverbridge, dass Ihre Karte betroffen ist, dann fragen Sie direkt bei Ihrer Bank oder Ihrem Kreditkartenanbieter nach einer Ersatzkarte. Warten Sie damit nicht auf eine verdächtige Abbuchung. Entdecken Sie eine Zahlung, die Sie nicht veranlasst haben, lassen Sie Ihre Karte sofort sperren. Dies gilt auch, wenn Sie keine Warnung erhalten haben. Reklamieren Sie die Buchung schriftlich beim Kartenanbieter. Nutzen Sie dafür die Kontaktdaten aus Ihrer Banking-App oder von Ihrer Karte. Geben Sie bei unerwarteten Anrufen, E-Mails oder SMS niemals Ihre Kartennummer oder den Sicherheitscode preis.