Das Datenleak bei der Deutschen Bank hat Interessantes offenbart, meint unsere Autorin: Schlupflöcher für Überreiche und Konzerne. Jetzt aber ran!

Das Datenleak bei der Deutschen Bank hat Interessantes offenbart, meint unsere Autorin: Schlupflöcher für Überreiche und Konzerne. Jetzt aber ran!uchhuu, ein Leck! Während ich mich in Nairobi auf die Steuerkonferenz der Vereinten Nationen in der nächsten Woche vorbereite, hatgezeigt, warum es harte Regeln, Transparenz und Kontrolle in der Branche braucht: damit Banken keine Geschäfte mit Kriminellen machen und nicht bei aggressiver Steuervermeidung helfen.

Jour­na­lis­t*in­nen aus über 40 Ländern haben Millionen Mails und Dokumente von Deutschlands größter Bank durchforstet und sind auf Geldwäsche, Verstöße gegen Sanktionen und dreckige Geschäfte gestoßen. Die Recherche zu „Inside Deutsche Bank“Tatsächlich zeigen die Dokumente nur, wie Investoren Eigentumsstrukturen bewusst verworren halten und Steueroasen nutzen. Africa Uncensored fragt, wer von den Milliardeninvestitionen in Kenias Hauptstadt profitiert, und folgt dem 2015 eröffneten Einkaufszentrum Garden City.

Advertisement

Advertisement

Vom Landbesitz bis zum Strom sind Firmen beteiligt, die in Luxemburg oder Mauritius gemeldet sind – beides Steueroasen. Etwa das Unternehmen, das Solarpaneele auf dem Parkdeck installierte. Es taucht in einem Konzept auf, nach dem es über einen Klimafonds des deutschen Umweltministeriums, der deutschen Entwicklungsbank KfW und der Weltbank finanziert werden soll – mit dabei ist auch die Deutsche Bank. Der Fonds selbst ist in Luxemburg registriert.