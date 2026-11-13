Datenleck Adlon Kempinski: Hacker greifen auf externe Partner-Systeme zu

Bei einem Cyberangriff auf Adlon Kempinski wurden Gästedaten unrechtmäßig erlangt. Betrüger nutzen die Information für gezielte Angriffe. Die Hotelkette warnt vor Links in E-Mails.

Bei einem massiven Sicherheitsvorfall in der Branche der Luxusunterkünfte haben unbekannte Täter Daten von Gästen der bekannten Hotelgruppe Adlon Kempinski kompromittiert. Der Angriff erfolgte nicht durch eine direkte Schwachstelle in der eigenen IT-Infrastruktur der Kette, sondern nutzte eine Lücke bei einem externen Technologiepartner. Dieser Missbrauch von Zugangskennungen ermöglichte den Hackern den unerlaubten Zugriff auf sensiblere Informationen, die für die Gäste vorgesehen waren. Die Hotelgruppe bestätigt, dass diese Sicherheitslücke ausgenutzt wurde, um an interne Systeme zu gelangen, in denen persönliche Details gespeichert sind.

Ausmaß des Datenabflusses und betroffene Informationen

Laut eigenen Angaben von Kempinski könnten im Rahmen dieses Vorfalls spezifische personenbezogene Daten offengelegt worden sein. Zu den potenziell abgeflossenen Informationen zählen Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen sowie detaillierte Angaben zu Reservierungen. Wichtig ist die Feststellung, dass nach aktuellem Wissensstand der Hotelkette keine Zahlungsdaten wie Kreditkartennummern oder PINs gestohlen wurden. Dies schränkt das direkte finanzielle Risiko für die Gäste zwar ein, stellt jedoch keinen vollständigen Schutz vor Identitätsdiebstahl dar. Eine brancheninterne Publikation, die sich auf ein internes Informationsschreiben an die Betroffenen beruft, merkt an, dass die Kette nicht ausschließen kann, dass in Einzelfällen auch Pass- oder Visanummern in die Hände der Täter gelangt sind. Diese Unsicherheit erhöht die Dringlichkeit der Warnung an die betroffenen Personen.

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Sozialengineering und gezielte Kontaktaufnahme der Täter

Nachdem die kriminellen Akteure die Daten erlangt hatten, begannen sie unverzüglich mit der Ausbeutung der Information durch direkte Kommunikation mit den Opfern. Fachmedien berichten, dass sich die Betrüger als offizielle Mitarbeiter der Hotels ausgegeben und die Gäste per E-Mail oder SMS kontaktiert haben. In diesen Nachrichten wurde oft gefordert, dass Zahlungen nachgeholt werden müssten. Die Methoden der Kriminellen zeichnen sich durch eine hohe Täuschungsabsicht aus, da sie in ihren Nachrichten teilweise echte Bestätigungsnummern und konkrete Aufenthaltszeiträume der Gäste nannten. Durch den Verweis auf diese wahren Details wirkten die Nachrichten für die Empfänger besonders glaubwürdig und legitim. Dies erschwert die Erkennung der Betrugsversuche für die betroffenen Hotelgäste erheblich.

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Reaktion der Hotelkette und Warnung an die Öffentlichkeit

Die Hotelgruppe Kempinski hat die Vorfälle bestätigt und eine offizielle Warnung an alle Kunden und die allgemeine Öffentlichkeit herausgegeben. Die Kette betont explizit, dass sie niemals Gäste über zugesandte Links zur Zahlung auffordern werde. Es besteht kein Handlungsbedarf, auf solche Anfragen zu reagieren oder persönliche Daten in fremden Webportalen einzugeben. Kempinski rät dringend davon ab, Links in verdächtigen Nachrichten anzuklicken oder dort Kreditkartendaten einzugeben. Als einzig sicherer Kanal für Transaktionen und Buchungen gilt ausschließlich die offizielle Internetseite des Unternehmens. Die Hotelkette fordert die Kunden auf, die Quelle ihrer Anfragen stets kritisch zu prüfen und keine weiteren Schritte ohne direkte Bestätigung über offizielle Kanäle zu unternehmen.

Schadensbegrenzung und zu ergreifende Maßnahmen für Gäste

Für die betroffenen Gäste hat der Vorfall konkrete Konsequenzen bezüglich der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. Kempinski empfiehlt eindringlich, dass Personen, die bereits Zahlungs- oder Kreditkartendaten an die Täter übermittelt haben, ihre Karten umgehend sperren lassen sollten. Zusätzlich wird geraten, die eigene Bank sowie andere beteiligte Institutionen über den Vorfall zu informieren. Diese schnellen Schritte sind essenziell, um weiteren finanziellen Schaden abzuwenden, selbst wenn die ursprünglichen Kartendaten nicht direkt aus den Systemen der Kette entwendet wurden. Die Kombination aus gestohlenen persönlichen Daten und sozialer Manipulation stellt eine komplexe Gefahr dar, die nur durch vigilantes Verhalten der Kunden und strikte Sicherheitsprotokolle der Anbieter bekämpft werden kann.