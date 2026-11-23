Ein massives Hacker-Datenleck enthüllt mindestens 490.671 gefallene russische Soldaten. Unter den Toten sind neun Männer mit direkter deutscher Verbindung.

Ein brisantes Hacker-Datenleck aus russischen Behördenservern legt erschreckende Details zu den Verlusten der russischen Armee im Ukraine-Krieg offen. Die ausgewerteten Dokumente bestätigen, dass mindestens neun Männer mit deutscher Staatsbürgerschaft oder direkter deutscher Herkunft im Konflikt auf Seiten Kremls gefallen sind. Diese Namen wurden vom Nachrichtenmagazin Der Spiegel in den gestohlenen Unterlagen identifiziert. Die Daten dokumentieren insgesamt mindestens 490.671 getötete russische Militärangehörige seit Beginn der Invasion.

Massives Datenleck offenbart Kriegsverluste

Die Quelle der Informationen ist ein sicherer Zugriff auf Server der russischen Statistikbehörde Rosstat. Hinter dem Cyber-Angriff stehen zwei bekannte Hackergruppen: die belarussischen Cyberpartisanen und die ukrainische Gruppe Silent Crow. Gemeinsam drangen diese in die Infrastruktur des russischen Statistikamtes ein und erbeuteten unter anderem Sterbedokumente. ausgewählte Medien, darunter auch russische Investigativredaktionen und Der Spiegel, erhielten Zugang zu diesem sensiblen Material. Die Veröffentlichung bietet einen seltenen Einblick in die offiziell geheim gehaltenen Verlustzahlen des russischen Angriffskrieges.

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Neun tote Männer mit deutscher Verbindung

Laut den vorliegenden Unterlagen sind die neun Deutschen namentlich in den Sterberegistern aufgeführt. Zusätzlich zu diesen Namen sind auch konkrete Todesorte und Todesursachen in den Akten vermerkt. Es handelt sich dabei eindeutig um Männer, die offenbar aktiv auf russischer Seite gegen die Ukraine gekämpft haben. Diese spezifische Gruppe steht im Mittelpunkt der aktuellen Berichterstattung, da sie direkte Bezüge zum deutsch-russischen Raum aufweisen. Die genauen Biografien der neun Toten lassen darauf schließen, dass sie sich freiwillig oder unter Zwang an den Kampfhandlungen beteiligten.

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Hinter den Zahlen verbergen sich weitere Geborene

Neben den neun Staatsbürgern enthält das Verzeichnis auch Angaben zu 478 Kriegstoten mit deutschen Geburtsorten. Der Spiegel wertete aus, dass es sich bei dieser größeren Gruppe in der Regel um Kinder sowjetischer Fachkräfte oder Armeeangehöriger handelt. Diese Personen lebten zeitweise in der früheren Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Später kehrten sie oder ihre Familien in die Sowjetunion oder deren Nachfolgestaaten zurück. Obwohl sie in Deutschland geboren wurden, galten sie bei ihrem Tod als Teil der russischen Streikräfte.

Reale Verlustzahlen liegen vermutlich höher

Die offiziell dokumentierte Zahl von 490.671 Toten wird von Experten als Mindeststandard betrachtet. Da Daten verspätet erfasst werden und viele Vermisste noch nicht offiziell für tot erklärt sind, ist von einer deutlich höheren Dunkelziffer auszugehen. Der Spiegel geht davon aus, dass zwischen Februar 2022 und September 2026 mehr als 600.000 russische Kriegstote zu verbuchen sind. Diese Diskrepanz zwischen registrierten und tatsächlichen Opfern unterstreicht das Ausmaß des Blutzolls für die russische Armee im laufenden Konflikt.