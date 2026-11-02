Datenleck: Schadenersatzklage nach Facebook-Entscheidung möglich

Nach dem Facebook-Urteil können Betroffene bei Datenlecks immateriellen Schaden geltend machen. Erfahren Sie, wie Sie Schadenersatz fordern und welche Rolle Musterfeststellungsklagen spielen.

Unternehmen müssen ihre Kunden über unangenehme Nachrichten informieren, wenn es zu einem Datenleck gekommen ist. Persönliche Informationen könnten in fremde Hände geraten sein. Die Frage ist, ob die Erfüllung der rechtlichen Pflicht ausreicht oder ob Betroffene weitergehende Schritte einleiten können.

Gerichtsurteile schaffen neue Ansprüche

Für die Betroffenen könnte das bedeuten, dass sie den Schuldigen zur Kasse bitten können, wenn sie die Kontrolle über ihre persönlichen Daten verloren haben. Dies ist besonders relevant, da der Bundesgerichtshof im jüngsten Facebook-Verfahren entschieden hat. Der Beschluss trägt das Aktenzeichen VI ZR 10/24. Das Gericht urteilte, dass schon ein kurzzeitiger Verlust der Kontrolle über personenbezogene Daten einen immateriellen Schaden darstellen kann. Die Daten müssen nicht einmal missbraucht worden sein.

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Anwälte raten zu Musterklagen

Verbraucheranwalt und Youtube-Star Christian Solmecke aus Köln beschäftigt sich seit Jahren mit solchen Fällen. Seine Kanzlei vertrat nach eigenen Angaben Zehntausende Nutzer wegen des großen Facebook-Datenlecks aus dem Jahr 2021. In seinen Verfahren waren Betroffenen zwischen 50 und 1000 Euro zugesprochen worden. Heute sagt Solmecke, dass ein Datenleck allein oft nur hundert Euro schade, weswegen Anwälte dies kaum einzeln verfolgen.

Stattdessen rät er, sich bestehenden Musterfeststellungsklagen anzuschließen. Es gab Prozesse gegen X und auch gegen Facebook. Ansonsten sei die Klage gegen Meta wegen zu krassen Datentrackings vielversprechend. Ein Schadenersatz wegen Trackings sei für die Betroffenen lukrativer als ein reines Datenleck. Doch Musterfeststellungsklagen gibt es bislang wenige, während normale Datenlecks häufiger vorkommen.

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Dokumentation ist für Schadensersatz zwingend

Betroffene müssen einen ersatzfähigen Schaden darlegen. Deshalb sollten sie nicht bei Meiner Daten wurden geklaut stehen bleiben. Stattdessen sollten sie möglichst exakt dokumentieren, was mit ihren Daten passiert ist und welche Folgen sie feststellen. Die Benachrichtigung des Unternehmens kann später wichtig werden. Speichern Sie deshalb die Originalmail samt Datum und Anhängen.

Nach Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung haben Betroffene ein Auskunftsrecht. Sie können vom Unternehmen unter anderem Informationen über die verarbeiteten persönlichen Daten und deren Empfänger verlangen. Für ein Auskunftsersuchen gilt grundsätzlich eine Antwortfrist von einem Monat. Es gilt zudem, dass nicht jede Spam-Mail nach einem Datenleck zwangsläufig durch dieses verursacht wurde. Deshalb sollte genau dokumentiert werden, warum ein Zusammenhang bestehen könnte.

Rechtsschutz und KI helfen bei der Klage

Ob man Schadenersatz bekommt, hängt davon ab, ob konkrete Folgen des Datendiebstahls belegt werden können. Zudem muss der Gegner seinen Sitz in Deutschland haben. Andere Möglichkeiten bieten Versicherungen. Ich, der BILD-Sparfochs, hatte einen Fall seiner privaten Rechtsschutzversicherung gemeldet. Die hielt einen Prozess aus Kosten-Nutzen-Sicht für überflüssig, überwies mir aber 150 Euro. Klar, die Kosten für eine Klage wären deutlich höher gewesen.

Rechtsanwalt Christoph Rigling aus Lahr bestätigt, dass manche Versicherungen ihren Kunden eine Einmalzahlung von 100 bis 200 Euro anbieten. Damit sollen Kunden davon abgehalten werden, ihre möglichen Ansprüche gerichtlich einzuklagen. Betroffene könnten auch selbst klagen. Mithilfe von KI können rechtssichere Schriftsätze erstellt werden. Vor dem Amtsgericht kann man ohne Anwalt ziehen.

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Aber Achtung, Geld gibt es nicht automatisch. Das Unternehmen kann die Forderung ablehnen. Wer vor Gericht verliert, muss die Prozesskosten tragen. Es bleibt also eine riskante Angelegenheit, die sorgfältige Vorbereitung erfordert.