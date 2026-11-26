Datenlecks betreffen mehr als jeden zweiten Internetnutzer in Deutschland. Doch nur wenige prüfen selbst, ob ihre persönlichen Daten im Netz kursieren.

: In den vergangenen Wochen häuften sich die Meldungen über Sicherheitsvorfälle bei deutschen Hardware-Händlern. Auch im PCGH-Extreme-Forum meldeten sich zahlreiche Nutzer zu Wort, die von den Unternehmen entsprechende Benachrichtigungen erhalten hatten.

Wie verbreitet derartige Erfahrungen unter Internetnutzern in Deutschland inzwischen sind, geht aus einer am 24. November veröffentlichten Umfrage des Digitalverbands Bitkom hervor. Demnach haben 55 Prozent der Internetnutzer mindestens einmal eine Benachrichtigung über ein Datenleck erhalten, von dem ihre persönlichen Daten betroffen waren. Unter den 16- bis 29-Jährigen liegt der Anteil mit 63 Prozent höher als unter den mindestens 65-Jährigen .

Advertisement

Advertisement

Grundlage ist eine Erhebung unter 1.031 Internetnutzern ab 16 Jahren, die zwischen August und September 2026 durchgeführt wurde. Dass dabei selbst der Verzicht auf ein Kundenkonto keinen hinreichenden Schutz bietet, zeigte sich zuletzt im Zusammenhang mit Office Partner. Derberichtete beispielsweise, eine entsprechende Benachrichtigung erhalten zu haben, obwohl er vor Jahren lediglich als Gast bei dem Händler bestellt hatte.von einem erhöhten Aufkommen an Spam-Mails mit vermeintlichem Bezug zum Online-Marktplatz Temu.