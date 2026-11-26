Die Datenschutzkonferenz berät über Bonitätsprüfungen im Onlinehandel, neue Scoring-Regeln, das Forschungsdatengesetz und Zugriffsrechte in Krankenhäusern.

Anu Talus brachte das im Juli 2025 verabschiedete Helsinki Statement nach Bad Herrenalb: Auf der 112. Datenschutz konferenz erläuterte die Vorsitzende des Europäischen Datenschutz ausschusses , wie Datenschutz verständlicher und leichter umsetzbar werden soll.

Behörden und Unternehmen sollen früher Unterstützung bekommen, damit sie die Anforderungen von Anfang an berücksichtigen können. Leitlinien müssten „praxisnah umsetzbar sein und von den Aufsichtsbehörden auch wirksam durchgesetzt werden können“, so Talus auf der Datenschutzkonferenz . Tobias Keber, baden-württembergischer Landesdatenschutzbeauftragter und DSK-Vorsitzender, sieht Parallelen zwischen der europäischen und der deutschen Aufsicht.

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„Wir sind mit den gleichen Themen befasst und haben auch die gleichen Herausforderungen“, sagte er heise online. Im EDSA treffen unterschiedliche Positionen der Mitgliedstaaten aufeinander, in der DSK die der Aufsichtsbehörden von Bund und Ländern. Trotzdem zu einem Konsens zu kommen, bedeute „viel Arbeit, viel Koordinationsarbeit, viel Kooperation“. , Digital Services Act und Digital Markets Act werfe zugleich neue Fragen auf.