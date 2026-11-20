Untersuchungen decken massive Mängel bei Smart Glasses auf. Datenschutzexperten fordern einen Marktstopp, während die Bundesnetzagentur skeptisch bleibt.

Smarte Brillen bieten auf den ersten Blick immense Vorteile für den Alltag. Nutzer können Fotos und Videos aufnehmen, fremde Sprachen in Echtzeit übersetzen oder Speisekarten vorlesen lassen, ohne ihr Mobiltelefon herauszunehmen. Oft genügt bereits ein einfacher Sprachbefehl, um diese Funktionen zu aktivieren. Doch diese praktische Technologie birgt erhebliche Gefahren für die Privatsphäre Dritter und kann im schlimmsten Fall sogar menschliches Leben gefährden.

Massive Sicherheitsmängel bei allen getesteten Modellen

Experten haben sechs in Deutschland erhältliche Modelle im Preisbereich von 100 bis 500 Euro genau unter die Lupe genommen. Die untersuchten Marken wurden nicht namentlich genannt. Trotz der unterschiedlichen Preisklassen zeigten alle getesteten Geräte gravierende Mängel. Die Datenschutzbehörden stufen die aktuelle Situation als kritisch ein und raten dringend vom Kauf solcher Geräte ab. Die Sicherheitslücken sind systembedingt und betreffen sowohl die technische Zuverlässigkeit als auch den Datenschutz.

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Gefährliche Fehlfunktionen der integrierten Künstlichen Intelligenz

In nachgestellten Gefahrensituationen wurden die Funktionen der Brillen auf Herz und Nieren geprüft. Die Ergebnisse waren alarmierend und zeigten, dass die eingebaute Künstliche Intelligenz (KI) bei lebenswichtigen Aufgaben versagt. In einem simulierten medizinischen Notfall, bei dem eine Person wiederbelebt werden sollte, behauptete eine der getesteten Brillen mehrfach, ein Rettungswagen sei bereits unterwegs. Tatsächlich hatte das Gerät jedoch keine Hilfe gerufen. Auch bei der Interpretation von Beipackzetteln und Unwetterwarnungen lag die KI deutlich daneben. Diese Fehler könnten im Ernstfall fatale Folgen haben.

Missbrauchspotenzial und Überwachung der Privatsphäre

Nicht nur die Nutzer selbst sind gefährdet, auch Passanten werden zum Opfer. Eine Brille gab einem Erwachsenen sogar Tipps für ein Date mit einer minderjährigen Person. Solche Empfehlungen zeigen ein enormes Missbrauchspotenzial. Zudem können Passanten unbemerkt gefilmt werden, da die Kontrollleuchten fast aller Modelle schlecht sichtbar oder unzuverlässig sind. Die Besitzer wissen oft nicht, wer die Bild- und Tonaufnahmen verarbeitet. Häufig geschieht die Datenverarbeitung außerhalb der Europäischen Union (EU). Dies stellt eine klare Verletzung der europäischen Datenschutzgrundverordnung dar.

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Konträre Positionen der zuständigen Behörden

Die Debatte hat längst auch Deutschland erreicht und spaltet die zuständigen Behörden. Die Datenschutzbehörde fordert einen sofortigen Marktstopp. Sie hält eine reine Kaufwarnung für unzureichend und will die Hersteller in die Pflicht nehmen. Diese sollen die Brillen von Anfang an sicherer und datenschutzfreundlicher entwickeln. Hamburgs Datenschutzbeauftragter Thomas Fuchs hält einen Verkaufsstopp einzelner Modelle für denkbar. Er sieht die aktuellen Sicherheitsstandards als nicht mehr haltbar an und fordert konsequente Maßnahmen zum Schutz der Bürger.

Bundesnetzagentur sieht keine Grundlage für ein Verbot

Die Bundesnetzagentur sieht bislang keine Rechtsgrundlage für einen Verkaufsverbot. Sie kommt zu dem Schluss, dass die Kontrollleuchten der geprüften Brillen ausreichend sind. Dieser Standpunkt steht im direkten Widerspruch zu den Forderungen der Datenschutzbehörden. Der Konflikt zeigt, dass die Regulierung neuer Technologien hinter der Entwicklung zurückhinkt. Es bleibt abzuwarten, wie die Politik auf die drängenden Sicherheitsprobleme reagiert. Bis dahin müssen Verbraucher extrem vorsichtig sein.