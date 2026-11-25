Der schweizerische DNS-Vermittler blockiert seit Dienstag Abfragen aus Frankreich. Grund ist ein Zensururteil, erstritten von beIN aus Katar.

Der offene DNS -Resolver Quad9 hat sich am Dienstag aus Frankreich zurückgezogen. Dortige Nutzer werden, soweit technisch möglich, von der Abfrage öffentlicher Internetadressen über die Infrastruktur des Zürcher Anbieters ausgeschlossen.

Andernfalls. Das schließen die Schweizer aus: „Wir können dem Urteil nicht nachkommen und gleichzeitig unserer Mission Datenschutz, Abwehr gegen IT-Bedrohungen und Schutz der Integrität des Internet treu bleiben”, sagte die gemeinnützige Stiftung Switch, die Quad9 betreibt. Das entsprechende Zensururteil hat das katarische Unternehmen beIN erstritten. Es vermeint, durch die Sperre eines offenen DNS-Resolvers unlizenzierte Tennisstreams hintanhalten zu wollen.

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Würde Quad9 weiter unzensiert in Frankreich über Internetadressen informieren, würden pro Tag 1.000 Euro Strafe fällig. Das hat die 3. Kammer des Tribunal Judiciaire de Paris im Oktober festgelegt.